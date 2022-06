Ronalda uhlídali, přesto Češi v Portugalsku padli. I proto, že neproměňovali šance

Čeští fotbalisté prohráli v Portugalsku 0:2 a ve třetím utkání skupiny A2 Ligy národů poprvé nebodovali.

Vítězové prvního ročníku soutěže a mistři Evropy z roku 2016 rozhodli přímý souboj o vedoucí příčku v tabulce už v úvodním dějství, kdy se ve 33. a 38. minutě trefili Joao Cancelo a Goncalo Guedes.

Největší portugalská hvězda a historicky nejlepší střelec národních týmů Cristiano Ronaldo se tentokrát neprosadil a připsal si jen žlutou kartu.

Český tým nenavázal na domácí výhru 2:1 nad Švýcarskem a remízu 2:2 se Španělskem a po polovině skupiny má na kontě čtyři body.

Tabulku vede Portugalsko, druhé je s pěti body Španělsko, které díky brance Sarabii ze 13. minuty zvítězilo 1:0 ve Švýcarsku a na jehož hřišti svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v neděli zakončí červnový program. Skupinu uzavírá Švýcarsko bez bodu.

Padesátitisícový stadion Josého Alvaladeho v Lisabonu byl skoro vyprodaný a na tribunách od úvodu panovala výborná atmosféra. Portugalci s pětinásobným držitelem Zlatého míče Ronaldem na hrotu podle očekávání většinu času drželi balon a kombinovali, ale první dvě šanci měli hosté.

V 17. minutě Sadílek po Havlově přiťuknutí vypálil nad a po půlhodině v ještě větší možnosti vychytal Kuchtu gólman Costa. Útočník Lokomotivu Moskva nenavázal na dvě branky z duelů se Švýcary a Španěly.

Naopak Portugalci ze své úvodní šance udeřili. Cancelo si ve 33. minutě vyměnil míč s Bernardem Silvou a střelou ze strany na zadní tyč propálil brankáře Staňka, který tentokrát dostal přednost před jedničkou Vaclíkem. Obránce Manchesteru City skóroval v reprezentaci podruhé za sebou.

Domácí favorit o pět minut později i ze druhé větší možnosti udeřil a asistenci si znovu připsal Silva. Na jeho přihrávku si naběhl Guedes, a přestože balon ideálně netrefil, překonal českého gólmana pokusem ze strany na zadní tyč. Ofenzivní záložník Valencie se v reprezentaci prosadil poprvé od podzimu 2019.

Trenér Šilhavý v poločase třikrát vystřídal a jeden z čerstvých hráčů Jurečka po hodině hry zakončil nadějný brejk tři na dva střelou mimo. Na opačné straně se marně dožadoval penalty Guedes. Ronaldo pak přízemní střelou nepřekonal Staňka a bilanci 117 gólů za národní celek nerozšířil.

Na druhé straně pak v dalším úniku znovu mířil vedle Jurečka. Krátce nato naskočil k premiéře v reprezentaci nováček Vlkanova a v 86. minutě ji po chybě v domácí obraně mohl vyšperkovat brankou, jenže sám před Costou minul.

Portugalci, kteří na rozdíl od českého týmu v březnu postoupili z play off na podzimní světový šampionát do Kataru, si už závěr pohlídali a ve vzájemných duelech potřetí za sebou zvítězili. Předtím uspěli na Euru v letech 2008 a 2012. Trenér Santos oslavil výhrou jubilejní 100. zápas na portugalské lavičce.

Český celek hraje ve třetím ročníku Ligy národů elitní divizi A poprvé. Vítěz skupiny projde do Final Four, naopak nejhorší tým sestoupí do úrovně B.

Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Dvanáctka celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, by se měla v play off utkat o zbylá tři místa na šampionátu.

Utkání 3. kola skupiny A2 fotbalové Ligy národů v Lisabonu:

Portugalsko - Česko 2:0 (2:0)

Branky: 33. Cancelo, 38. Guedes. Rozhodčí: Jug - Žunič, Vidali - Obrenovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Carvalho, Ronaldo, Leao, Cancelo - Souček, Matějů. Diváci: 44.100.

Portugalsko: Costa - Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Guerreiro - B. Silva (68. Vitinha), Neves (88. Moutinho), Carvalho (68. Fernandes) - Guedes (88. Palhinha), Ronaldo, Jota (80. Leao). Trenér: Santos.

Česko: Staněk - Zima, Brabec, Matějů (80. Král) - Coufal, Souček, Sadílek, Havel (46. Jemelka) - Lingr (46. Pešek), Kuchta (46. Jurečka), Hložek (73. Vlkanova). Trenér: Šilhavý.

Švýcarsko - Španělsko 0:1 (0:1)

Branka: 13. Sarabia.

1. Portugalsko 3 2 1 0 7:1 7 2. Španělsko 3 1 2 0 4:3 5 3. Česko 3 1 1 1 4:5 4 4. Švýcarsko 3 0 0 3 1:7 0

Skupina B4:

Švédsko - Srbsko 0:1 (0:1)

Branka: 45.+3 Jovič.

Norsko - Slovinsko 0:0

ČK: 63. Blažič (Slovinsko).

1. Norsko 3 2 1 0 3:1 7 2. Srbsko 3 2 0 1 5:2 6 3. Švédsko 3 1 0 2 3:3 3 4. Slovinsko 3 0 1 2 1:6 1

Skupina C2:

Kosovo - Severní Irsko 3:2 (2:1)

Branky: 9. z pen. a 52. Muriqi, 19. Bytyqi - 45. Lavery, 83. Ballard.

Řecko - Kypr 3:0 (2:0)

Branky: 8. Bakasetas, 21. Pavlidis, 48. Limnios.

1. Řecko 3 3 0 0 5:0 9 2. Kosovo 3 2 0 1 5:3 6 3. Severní Irsko 3 0 1 2 2:4 1 4. Kypr 3 0 1 2 0:5 1

Skupina C4:

Gibraltar - Bulharsko 1:1 (0:1)

Branky: 61. Walker - 45.+1 Minčev.

Severní Makedonie - Gruzie 0:3 (0:0)

Branky: 52. Zivzivadze, 62. Kvaracchelija, 84. Kiteišvili.

1. Gruzie 3 3 0 0 12:2 9 2. Severní Makedonie 3 1 1 1 3:4 4 3. Bulharsko 3 0 2 1 4:7 2 4. Gibraltar 3 0 1 2 1:7 1

Skupina D2:

Malta - Estonsko 1:2 (0:1)

Branky: 56. vlastní Hein - 21. Vassiljev, 90.+4 Anier.