Kuriózní nehoda. Autobus s Rakušany narazil do stadionu, řidič si popletl pedály

Kvůli středeční střelbě v třinecké nemocnici ve čtvrtek policie obvinila dva muže ve věku 44 a 46 let. Mladšímu z nich hrozí za vydírání a výtržnictví až osm let vězení, zároveň byl podán návrh na jeho vzetí do vazby. Starší muž se podle kriminalistů dopustil nebezpečného vyhrožování a výtržnictví, hrozí mu až tři roky vězení. Vyšetřován je na svobodě. Na policejním webu o tom informovala mluvčí Pavla Jiroušková.

Incident se stal v noci na středu. Záchranáři nejprve zhruba ve 2:00 přivezli do areálu nemocnice staršího z mužů k ošetření. Lékařskou pomoc ale odmítal, podle policie vyhrožoval zasahujícím zdravotníkům fyzickým napadením a zastřelením, nereagoval na výzvy k opuštění areálu. "Měl začít kopat, bouchat do dveří vedoucích k chirurgické ambulanci a po opakované výzvě hlídače jej měl fyzicky napadnout. Byl ostrahou zpacifikován a po chvíli puštěn," uvedla mluvčí.

Mladší muž měl také slovní a fyzický konflikt s ostrahou nemocnice. Poté odjel domů, kde si vzal dvě legálně držené zbraně a vrátil se zpět. U vrátnice údajně hrozil pracovníkům ostrahy samonabíjecí puškou a chtěl po nich, aby si lehli. "Když neuposlechli, tak ze zbraně vystřelil do země. Na pracovnici vrátnice měl zakřičet, aby mu otevřela vjezdovou závoru. Žena z důvodu obavy o svůj život tak učinila," sdělila mluvčí. Muž pak vjel do areálu nemocnice, kde hledal svého známého, který ale už byl pryč.

Krátce po incidentu policie oba muže zadržela u jednoho z nich doma, uvedla dnes Jiroušková. Ve středu po zadržení policie informovala, že zadržení jsou podnapilí. Při domovních prohlídkách policisté našli u jednoho z mužů pět zbraní a 1500 nábojů. "Zajištěné zbraně a střelivo budou zaslány k odbornému zkoumání," dodala mluvčí.