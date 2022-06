Pohoda, jazz. Češi byli pro Portugalce snadným soupeřem, výhra chutnala jako med

Za snadné vítězství, o němž rozhodly dva geniální momenty, označila portugalská média čtvrteční triumf 2:0 nad českými fotbalisty ve třetím utkání elitní skupiny Ligy národů.

"Bylo to snadné vítězství, které se začalo rodit po více než půlhodině. Náskok vytvořený před koncem prvního poločasu představoval důležitý bonus po změně stran," uvedlo internetové vydání sportovního deníku A Bola.

"Se zápasem pod kontrolou a vítězstvím na dosah bylo Portugalsko méně pronikavější a přišlo o část svého lesku, ale nikdy neztratilo kontrolu nad vývojem. Vítězství nad Českou republikou chutnalo jako med a Portugalsko je díky tomu v čele skupiny se sedmi body," pochvalovala si A Bola.

Domácí tým vedený hvězdným kapitánem Ronaldem vstřelil v Lisabonu góly v 33. a 38. minutě. "Pět minut jazzu," charakterizoval povedenou pasáž jiný sportovní deník Record.

První branku zaznamenal Joao Cancelo po přihrávce Bernarda Silvy, kteří zopakovali spolupráci z nedělního duelu proti Švýcarsku (4:0). "Koexistence těchto dvou hráčů Manchesteru City přináší ovoce," napsal Record.

Jubilejní 100. zápas na lavičce národního týmu oslavil trenér Fernando Santos vítězstvím 2:0. Žádný jiný kouč nevedl Portugalsko v tolika utkáních.

"Má to zvláštní příchuť, není mi lhostejné, že jsem vlastní zemi trénoval ve 100 zápasech," považoval si kulatého zápisu. "Důležitější je ale schopnost vítězit a být toho i nadále schopní. Věřím, že je možné vyhrát mistrovství světa," pokračoval Santos.

"Dosáhli jsme dvou skvělých triumfů (na Euru a v Lize národů). Mám za sebou dlouhou hráčskou i trenérskou kariéru, což mě naplňuje hrdostí," prohlásil sedmašedesátiletý Santos, který vede Portugalsko od roku 2014.

Líbilo se mu, jakým způsobem jeho celek došel k triumfu nad Českem. "Vstřelili jsme dvě branky, ale mohli jsme přidat další dvě. Vždycky je důležité neinkasovat. Výsledek je víc než spravedlivý," pochvaloval si portugalský stratég.

"V prvních 20 minutách jsme kontrolovali zápas, dobře jsme začali a drželi míč, ale nebyli jsme dostatečně produktivní. Kontrolovali jsem ale utkání a nedovolili jsme Čechům žádné protiútoky," konstatoval Santos.

"Ve druhém poločase tempo opadlo. Kontrolovali jsme utkání, ale už jsme tolik neútočili do hloubky a nedonutili jsme soupeře stahovat se dozadu. Tím ubyl prostor a bylo těžší kombinovat. Dostavila se únava, někteří hráči už nemohli tolik napadat, což soupeři umožnilo hrát a držet se víc na míči," uvedl někdejší trenér Porta, lisabonských celků Sportingu a Benfiky nebo řecké reprezentace.

Po vítězství nad Českem vedou Portugalci tabulku o dva body před Španělskem. V neděli se představí v Ženevě proti Švýcarsku, které prohrálo všechny tři dosavadní zápasy ve skupině včetně debaklu 0:4 v Portugalsku.

"Jsou tu jasné známky únavy, je to přirozené. U některých hráčů je to patrnější. Bernardovi (Silvovi) docházely baterky. Má velký vliv na hru, ale když ztratí energii, je to pro něj těžší. Neprojevilo se to ale jen na něm," všiml si Santos.