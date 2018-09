Ostuda odvrácena. Po bezbrankovém poločase dali mladí Češi San Marinu dva góly

před 1 hodinou

Radost české reprezentace do 21 let | Foto: ČTK

Tým Vítězslava Lavičky se v kvalifikaci na mistrovství Evropy do 21 let prosadil až po změně stran.

Serravalle - Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili poslední tým skupiny San Marino 2:0. Udrželi tak teoretickou naději na baráž, na třetím místě tabulky ztrácejí šest bodů na vedoucí Řecko a tři body na Chorvatsko. Brankami výhru hostů zajistili Tomáš Ladra a Alex Král.

"Utkání mělo podobný průběh jako na podzim, kdy jsme s ním hráli 3:1. Celý zápas jsme hráli proti hlubokému bloku soupeře. Chybělo nám více kvality a větší přesnost. Povedl se vstup do druhé půle a utkání bylo pod naší kontrolou, ale čekal jsem, že ukážeme více kvality a sebevědomí. Bereme to jako splněnou povinnost a teď se musíme připravit na zápas s Řeckem, kdy musíme být ve hře přesnější," zhodnotil zápas trenér Vítězslav Lavička.

Češi se proti outsiderovi dlouho těžko prosazovali a proti důsledné obraně byl blízko gólu jen Ladra, který ale z voleje zamířil těsně vedle. Mladoboleslavský záložník si vše vynahradil v 50. minutě, kdy dostal přízemní centr od Vaníčka a skákavou střelou poslal hosty do vedení.

"Posílat míče do těchto prostorů mezi obranu a zálohu byl záměr, ale ne vždy se to dařilo, protože jejich blok byl hodně zahuštěný a těžko se hledal prostor. Zde se to ale podařilo a Vaníček dobře našel Ladru, který pohotově zakončil," chválil Lavička.

Krátce nato vybojovali Češi rohový kop, po něm hlavičkoval do břevna Takács a stoper Král z dorážky navýšil vedení. "Paradoxně jsme neměli čas standardky vůbec trénovat, protože jsme na to měli jen předzápasový trénink tady a to už standardky trénovat nelze. Takže jsme si to jen nakreslili na tabuli a jsem rád, že se nám to povedlo sehrát tak, že z toho byl gól," těšilo českého kouče.

Další šance už Ladra, Hašek ani Lischka nevyužili, i tak si Češi připsali čtvrtou výhru ze sedmi zápasů a před pondělním klíčovým zápasem s vedoucím Řeckem se udrželi v boji o postup. "Díky fanouškům, kterých dorazilo hodně a vytvořili nám tu domácí prostředí," ocenil Lavička.

San Marino potvrdilo, že umí bránit. Prohrálo sice i osmý zápas, ale jen vedoucímu Řecku a Chorvatsku podlehlo o více než dva góly. "Nejsme jediní, kdo s jejich obranou měl problém. Nejsou tam žádné jasné výsledky. Věděli jsme, že to nebude snadné, ale splnili jsme povinnost výhrou. Proti Řecku ale bude třeba lepší výkon," dodal Lavička.

Kvalifikační utkání skupiny 1 fotbalistů do 21 let o postup na ME:

San Marino - Česko 0:2 (0:0)

Branky: 51. Ladra, 53. Král. Rozhodčí: Teixeira - Fernandes, Pereira (všichni Portug.). ŽK: Zonzini, Ceccaroli (oba San Marino).

Sestava Česka: Staněk - Helešic, Lischka, Král, Matějů - Kulhánek (77. Květ) - Takács, L. Sadílek (46. F. Hašek) - Ladra, Pulkrab, Vaníček (63. Matoušek). Trenér: Lavička.