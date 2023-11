Nový kouč reprezentace? Favority jsou Hašek nebo Koubek. Ve hře je i Pavel Nedvěd

jšk, čtk

Kdo povede český tým na mistrovství Evropy? Volba nového trenéra fotbalové reprezentace je stále zahalena tajemstvím, podle informací Aktuálně.cz by se k němu měla vyjádřit i sportovní rada fotbalové federace. Některá jména ovšem rezonují častěji než ostatní: jde především o Ivana Haška, Miroslava Koubka a Vítězslava Lavičku. Martin Svědík za nimi podle všeho zaostává.

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR pověřil pětičlennou skupinu pod vedením předsedy Petra Fouska, aby předložila návrh na nového trenéra české reprezentace po Jaroslavu Šilhavém. V pětičlenné skupině vedle Fouska budou oba místopředsedové asociace Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec.

Zdroje Aktuálně.cz se shodují, že vedení českého fotbalu hledá renomovanou osobnost, která bude dostatečně autoritativní. Takovým člověkem by mohl být Ivan Hašek, který si angažmá u národního týmu už krátce vyzkoušel v roce 2009.

Bývalý svazový předseda v nedávném rozhovoru s ČTK a Radiožurnálem Sport označil své šance za malé, neboť si ho podle něj někteří lidé nepřejí. V této souvislosti se mluví o tom, že k jeho případnému angažmá mohou být zdrženliví paradoxně na Letné, přestože právě zde získal dva tituly jako hráč i jako trenér. Na druhou stranu se zase může opřít o podporu Vladimíra Šmicra, šéfa Sportovní rady FAČR, která by se k novému kouči také měla vyjádřit.

Druhým žhavým kandidátem by měl být Miroslav Koubek, současný kouč Viktorie Plzeň. Tato varianta by se zase zamlouvala Šádkovi, protože na západ Čech by v takovém případě zřejmě přitekla určitá kompenzace a v klubu by si zároveň otevřeli prostor pro nového trenéra, kupříkladu Martina Svědíka.

Třetím mužem je Vítězslav Lavička, jehož jméno se ovšem údajně skloňuje i co se týká postu manažera reprezentace. Ve fotbalovém zákulisí ale zazněla i zpráva, že na Strahově přemýšlejí u této pozice nad ještě zvučnější personou: Pavlem Nedvědem, držitelem Zlatého míče v roce 2003 a dlouholetým členem vedení italského Juventusu. Naopak zprávy o jednání s další legendou českého fotbalu Petrem Čechem prý reálné nejsou.

Spolupráce s Nedvědem by měla smysl v tom, že pouze váha jeho jména by dokázala otevřít celou řadu dveří. Navíc je pravděpodobné, že bývalý reprezentační kapitán bude mít mocného zastánce v šéfovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi, se kterým v posledních letech udržoval blízké kontakty.

"Máme svou strategii, co se týká postupu, ale zatím si ji necháme interně. Nejdůležitější je výsledek. Abychom se shodli, vybrali dobře a trenér, který povede reprezentaci, byl úspěšný. Chci zdůraznit, že to bude koncepční řešení, nejedná se o nějakou krátkodobou improvizaci do Eura," prohlásil šéf federace Petr Fousek.