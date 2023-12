Nic neprotahujeme, není to žádná váhavost, tvrdí Fousek o výběru kouče reprezentace

Fotbalová asociace ČR už komunikovala s některými kandidáty na pozici nového trenéra reprezentace. Výčet adeptů se zúžil, jména nechtěl předseda FAČR Petr Fousek komentovat.

"Máme svůj plán, podle něj postupujeme. Nic neprotahujeme, není to žádná váhavost, rozpačitost," prohlásil Fousek.

Šéf asociace nicméně nepředpokládá, že by se o novém kouči rozhodlo už ve čtvrtek po zasedání výkonného výboru.

"Řekli jsme, že trenér by měl být znám do ledna, možná to bude i dřív. Ve vlastním zájmu se snažíme jednání urychlit," tvrdil Fousek.

"Probíhají jak jednání pracovní skupiny, tak i sportovní rady. Pochopitelně proběhla i určitá komunikace s určitými kandidáty, ale blíže to zatím nelze upřesňovat," odmítl sdělit konkrétní jména první muž českého fotbalu.

"Dá se říct, že výběr adeptů se zúžil. Kolik možných kandidátů bylo nebo je, to nemohu prozradit," uvedl Fousek.

Sázkové kanceláře vypsaly nejnižší kurz na trenéra Slovácka Martina Svědíka, druhým největším favoritem byl kouč Viktorie Plzeň Miroslav Koubek.

Podle některých indicií by však mohlo rozuzlení nejspíš směřovat k řešení s Ivanem Haškem v roli kouče a někdejší hvězdou Pavlem Nedvědem coby manažerem reprezentace.

A to přesto, že bývalý svazový předseda a trenér národního mužstva Ivan Hašek sám označil v nedávných vyjádřeních své šance na návrat na lavičku elitního českého výběru za malé.

"Proběhla celá spousta spekulací, některé jsou úplně nerealistické. Dokud proces výběru trenéra nebude dokončen, nemůže pochopitelně z naší strany zaznít žádné jméno," zopakoval Fousek.

FAČR vybírá trenéra poté, co se navzdory postupu na šampionát v příštím roce do Německa rozhodl po kvalifikaci skončit Jaroslav Šilhavý. Smlouva mu oficiálně vypršela 30. listopadu.

Výběrem nového kouče je pověřena pětičlenná pracovní skupina, v níž jsou předseda Fousek, místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec.

Vedení FAČR konzultuje trenérskou otázku i se svým poradním orgánem, Sportovní radou.

Nový trenér bude připravovat mužstvo na mistrovství Evropy, které příští rok uspořádá Německo.

Česko se v základní skupině utká s Portugalskem, Tureckem a vítězem větve C play off o postup.