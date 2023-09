Jurečka věří, že mu slávistická spolupráce z Budapešti pomůže rozběhnout sezonu

Fotbalista Václav Jurečka pomohl premiérovou brankou v reprezentaci k remíze českého týmu v Maďarsku 1:1 a i díky skvělé kulise na přípravný zápas v Budapešti asi nikdy nezapomene.

Devětadvacetiletý útočník připsal půl gólu spoluhráči ze Slavie Mojmíru Chytilovi, který mu po povedené akci asistoval. Jurečka věří, že mu branka pomůže v dalším průběhu sezony poté, co se v úvodu ročníku střelecky trápil.

"Musím říct, že první gól v reprezentaci má příjemnou příchuť. Strašně jsem si to užil tady, na to, že to byl přátelák, přišlo strašně moc lidí. Je vidět, že Maďaři mají fotbal fakt v lásce. Vytvořili fantastickou kulisu, takže na tenhle zápas asi nikdy nezapomenu," prohlásil Jurečka.

V 63. minutě vyrovnal do odkryté branky poté, co Chytil stihl hlavou posunout míč před vybíhajícím gólmanem. Premiérovou reprezentační trefu zaznamenal při osmém startu. "Půlka práce od Mojmíra. Řval jsem na něho ze všech sil, nakonec mě slyšel, ohlédl se a fantasticky to vyřešil. Pak už jen zbylo, abych to doklepl," konstatoval Jurečka.

Nejlepší střelec minulé ligové sezony se zatím v tomto ročníku trápil a ve 13. soutěžním zápase skóroval teprve potřetí. "Každý gól je pro útočníka nebo ofenzivního hráče důležitý. Myslím, že mi to pomůže. Teď je třeba dobře zregenerovat a připravit se na Pardubice," vyhlížel Jurečka nejbližší ligový zápas Slavie.

Spolupráci s Chytilem si pochvaloval. "Nějaké zápasy jsme už spolu odehráli. Myslím, že komunikace byla lepší než třeba v minulém zápase s Albánií. I presink nám docela vycházel, bylo hodně zisků. Jen škoda, že jsme to v prvním poločase nedohráli do více šancí. Klidně jsme tu mohli vyhrát," mínil Jurečka.

Závěr zápasu v Budapešti byl až nečekaně vyhecovaný. "Trošku k tomu přispěl sudí, který nebyl úplně fér na obě strany. Trochu nás to vyhecovalo. Ale nějak se to zvládlo. Zápas neměl parametry přáteláku, ale spíše kvalifikačního utkání," řekl Jurečka.

Přispěla k tomu i návštěva bezmála 55 tisíc diváků v Puskás Aréně. "Atmosféra byla fantastická, Maďaři fotbalem žijí. Jsem rád, že jsem mohl být součástí. Zažil jsem atmosféru ve Švédsku, kde jsem ale nedostal čuchnout a nenastoupil. Užil jsem si to až dnes. Před takovou kulisou bych chtěl hrát pokaždé," uvedl Jurečka.

Stále ho mrzí čtvrteční domácí remíza 1:1 s Albánií, po které si český tým zkomplikoval v kvalifikaci boj o postup na mistrovství Evropy. "Chtěli jsme zvítězit, to se bohužel nepovedlo. Lidi v médích a podobně nás trochu zazdili, ale to k fotbalu patří. Pokud nemáte výsledky, jaké si představují, tak kritika padne," uvedl Jurečka.

"Chtěli jsme si dnes trochu vylepšit pozici u našich fanoušků, což jsme, myslím, zvládli. Musíme se připravit na Albánii venku, to pro nás bude klíčový zápas," doplnil k příštímu reprezentačnímu utkání v říjnu.