Jednadvacítce se zázrak nepovedl. Češi na Španělsko nestačili a končí ve skupině

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let v závěrečném utkání skupiny ME podlehli obhájcům zlata ze Španělska 0:2 a do čtvrtfinále nepostoupili.

Svěřenci trenéra Karla Krejčího v závěrečném třetím utkání skupiny B podlehli obhájcům zlata ze Španělska 0:2. Zápas ve slovinském Celje rozhodl střídající Dani Gómez dvěma góly v 69. a 78. minutě. Související Krutá prohra ve Walesu. Vyloučení Schicka Češi přežili, skvostný centr Balea už ne 23 fotografií "Lvíčata" nenavázala na předchozí remízy 1:1 s Itálií a domácím Slovinskem a v tabulce obsadila třetí místo. Spolu se Španěly do čtvrtfinále prošli Italové, kteří v souběžně hraném duelu deklasovali Slovince 4:0. Český tým na třetím šampionátu za sebou nepřešel skupinovou fázi, play off naposledy hrál před deseti lety. Historickým úspěchem jednadvacítky je zlato z roku 2002. Trenér Krejčí udělal pět změn v zahajovací sestavě oproti zápasu se Slovinskem. Od začátku dostali šanci Fukala, Šulc, Karabec a Havelka s Vaníčkem, kteří na turnaji nastoupili poprvé. Španělé si první velkou šanci vytvořili až ve 28. minutě. Puado před brankou našel Barrenetxeau, ten však přes bránícího Fukalu netrefil dobře míč. García poté vypálil nad břevno. Jinak český tým držel s favoritem krok a v závěru prvního poločasu ho dokonce dostal trochu pod tlak, i když brankáře Fernándeze neohrozil. Úřadující šampioni vstoupili do druhé půle aktivněji. Villar vystřelil těsně vedle a Moncayolovu ránu vytáhnul gólman Jedlička. Češi poté znovu vyrovnali hru, jenže v 69. minutě po zaváhání v obraně inkasovali. Barrenetxea v šestnácte vybídnul střídajícího Gómeze a ten zamířil do odkryté branky. Puado vzápětí trefil tyč. Související Češi v Cardiffu na podporu hnutí Black Lives Matter nepoklekli Útočník Levante Gómez si devět minut po první trefě narazil míč s Garcíou a tvrdou střelou znovu překonal Jedličku. Možná největší českou příležitost pak neproměnil Šulc, jenž napálil pouze obránce. "Lvíčata" ve třech zápasech na ME sama nedala branku, Italové i Slovinci si v utkání s Českem vstřelili vlastní gól. Španělé, kteří vyhráli tři z posledních pěti ročníků mistrovství Evropy, protáhli sérii bez porážky na 18 utkání, v posledních osmi navíc neinkasovali. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko): Skupina B: Španělsko - ČR 2:0 (0:0) Branky: 69. a 78. Gómez. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Pipia (všichni Gruz.). ŽK: Barrenetxea - Vaníček, L. Krejčí, Chaluš, Lingr. Bez diváků. Španělsko: Fernández - Pipa, Guillamón, Cuenca, Pedrosa - García (81. Puig), Moncayola, Villar (73. Pozo) - Puado (73. Beltrán), Ruiz (65. Gómez), Barrenetxea (81. Pino). Trenér: De la Fuente. ČR: Jedlička - Fukala, Chaluš, L. Krejčí, Sadílek - Havelka, Bucha (90.+2 Janošek) - Šulc (84. Žitný), Karabec, Vaníček (75. Ostrák) - Lingr (75. Šašinka). Trenér: K. Krejčí. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Maďarsku a Slovinsku: Skupina A: Německo - Rumunsko 0:0 Nizozemsko - Maďarsko 6:1 (1:0) Branky: 58. a 70. Gakpo, 42. D. De Wit, 47. Boadu z pen., 87. Botman, 89. Brobbey - 65. Bolla z pen. Konečná tabulka: 1. Nizozemsko 3 1 2 0 8:3 5 2. Německo 3 1 2 0 4:1 5 3. Rumunsko 3 1 2 0 3:2 5 4. Maďarsko 3 0 0 3 2:11 0 Skupina B: Itálie - Slovinsko 4:0 (3:0) Branky: 25. z pen. a 50. Cutrone, 10. Maggiore, 19. Raspadori. Španělsko - ČR 2:0 (0:0). Konečná tabulka: 1. Španělsko 3 2 1 0 5:0 7 2. Itálie 3 1 2 0 5:1 5 3. ČR 3 0 2 1 2:4 2 4. Slovinsko 3 0 1 2 1:8 1