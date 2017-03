Věřil jsem, že bych mohl skórovat, usmíval se premiérový specialista Jankto

před 33 minutami

Prosadil se při premiéře za italské Udine, reprezentaci do jednadvaceti let a proti Litvě i při debutu za národní tým. "Na gól jsem si věřil," usmíval se po zápase Jakub Jankto.

Ústí nad Labem - Střeleckou formu z klubu si fotbalista Jakub Jankto přenesl i do české reprezentace, za kterou dnes debutoval. Po dvou gólech za Udine v italské lize se trefil i v přípravě proti Litvě a potvrdil tak, že se mu v prvních zápasech mimořádně daří. Prosadil se totiž i při premiéře v Udine a za jednadvacítku.

"Já mám na tyto zápasy docela štěstí. V Udine i jednadvacítce jsem hned při prvním startu dal gól, takže jsem si dnes docela věřil," připustil Jankto v rozhovoru s novináři. "Dobře jsem si sedl i s klukama v kabině a jsem moc rád, že nám to vyšlo i výsledkově," dodal.

Jednadvacetiletý záložník se prosadil v 65. minutě, kdy přidal důležitý druhý gól. "Vybojoval jsem balon ve středu hřiště a šli jsme dva na dva. Já to vzal na sebe, věděl jsem, co chci udělat, seknul jsem si to z pravé na levou a křížem jsem vystřelil. Byla to taková moje typická akce," popsal. "Je pravda, že teď se mi střelecky daří. Byl jsem pak v euforii, protože se na mě přišli podívat i rodiče a přítelkyně," dodal s úsměvem.

"Trenér mě před nástupem na hřiště upozorňoval, ať zůstanu v klidu. Chytnul jsem se dvěma přihrávkami a získal sebedůvěru, což pak vyústilo i v ten gól. Vždy je trochu nervozita, ale v Itálii jsem hrál proti velkým klubům a skvělým hráčům, takže už jsem trochu otrkaný," prohlásil odchovanec Slavie.

"Snad jsem si řekl o šance v budoucnu"

Do hry naskočil ve druhé jedenáctce, která byla výrazně produktivnější než ta první. "První poločas byl kombinačně lepší, ale fotbal rozhodují góly a ty tam padaly až nám. Také jsme ukázali hezké akce a mohli jsme dát i více branek než ty tři," mínil Jankto.

Věří, že si výkonem řekl o to, aby s ním trenér Karel Jarolím počítal i do budoucna. "Doufám, že se mi to povedlo. Chtěl jsem mu ukázat, že jsem k dispozici, když mě bude potřebovat už třeba na San Marino. Hlavně jsem ale rád, že už v jednadvaceti jsem poprvé v reprezentaci," řekl.

Svými výkony v Itálii si říká o pozornost týmů z Anglie a vydařený debut za reprezentaci by jejich zájem mohl ještě zvýšit. "Trochu to vnímám, ale nechci si to moc připouštět. Anglická liga a týmy jako Arsenal, Manchester City či Liverpool jsou určitě sen každého," připustil.

