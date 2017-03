Od některých hráčů jsem čekal lepší výkon, jiní zase překvapili, přiznal Jarolím

před 1 hodinou

Kouč české fotbalové reprezentace Karel Jarolím na pozápasové tiskové konferenci přiznal, že od některých hráčů čekal lepší výkon. Na druhou stranu trenéra někteří hráči příjemně překvapili.

Ústí nad Labem - Dnešní přípravný zápas českých fotbalistů s Litvou trenérovi Karlu Jarolímovi příliš neulehčil rozhodování o tom, kdo nastoupí v nedělním utkání kvalifikace mistrovství světa v San Marinu. Hráči obvyklé základní sestavy se dnes proti pobaltskému soupeři v prvním poločase neprosadili, zatímco nová jedenáctka střídajících vstřelila v druhém dějství všechny tři branky a zajistila výhru 3:0.

"Už dopředu jsem avizoval a i kluci to věděli, že sestava z první půle nemusí být totožná s tou, která nastoupí v San Marinu. I z toho důvodu, že jsem chtěl, aby měly motivaci obě jedenáctky," řekl na tiskové konferenci Jarolím.

"Zamotalo mi to hlavu v tom, že někteří podali kvalitní výkon a od některých bych očekával lepší výkon. Na jedné straně třeba trochu zklamání, na druhé příjemné překvapení. Věřím, že na San Marino vybereme správnou sestavu a zvládneme to," dodal český kouč.

Jeho svěřenci se prosadili až po kompletním prostřídání jedenáctky. Ve 48. minutě otevřel skóre z penalty Tomáš Hořava, poté se premiérové reprezentační trefy dočkal Jakub Jankto a skóre uzavřel Michael Krmenčík.

Jarolím se zastal i první jedenáctky

"I v první půli tam byly slušné pasáže, ale chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Několikrát jsme měli laciné ztráty ve středu hřiště a Litevci se dostali k nebezpečným situacím. Ti středoví hráči jsou schopni podat kvalitnější výkon, i když neříkám, že to byl nějaký propadák, to rozhodně ne," připustil Jarolím, že více čekal od opor ve středu pole.

"Určitě nám pomohlo, že jsme po přestávce vstřelili rychlou branku. Kluky, kteří šli do druhé půle, to uklidnilo a myslím, že to bylo vidět i na dalším průběhu. Ti, co nastoupili v druhé půli, se mi zdáli trochu živější a možná měli i větší motivaci," podotkl Jarolím.

Jankto zaujal

Zaujal hlavně Jankto, který skóroval hned při premiéře v reprezentačním A-týmu. "Jakub prokázal, že ne náhodou nastupuje pravidelně v italské lize. Čím se prezentuje, potvrdil i v dnešním zápase. Umí zakončit, umí dát finální přihrávku. Jsem rád, že se mu zápas vydařil, že jsem ho konečně viděl i naživo. Šanci, aby nastoupil v San Marinu v základu, má možná větší než před utkáním," uvedl Jarolím.

Kvůli problémům s ramenem musel odjet do nemocnice obránce Filip Novák. "Co mi říkal doktor, zlomeného tam nic není. Doufejme, že bude Filip co nejdřív v pořádku," doufal Jarolím, že by Nováka mohl mít k dispozici na nedělní zápas. Zatím není rozhodnutý, zda před odletem do San Marina kádr zúží. "Zatím to není téma. Uvidíme, necháme to otevřené," dodal.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články