Hořava věří ve zlepšení: Stále je na nás vyvíjen tlak, motivace je velká

před 1 hodinou

Zápas s Ruskem se blíží. Tomáš Hořava by mohl po dvou letech nastoupit v základu české reprezentace.

Zlín - Záložník Tomáš Hořava prožil ve čtvrtek v Uherském Hradišti na úvod Ligy národů hodně smolný zápas. Před rohovým kopem v nastavení vystřídal Jana Sýkoru a prakticky z protiútoku dostali čeští fotbalisté od Ukrajiny gól, který rozhodl o jejich prohře 1:2. Hořava věří, že v pondělním přípravném utkání v Rusku dostane delší šanci a třeba nastoupí i od začátku, což se mu od předloňského utkání s Norskem skoro dva roky nestalo.

"Nastoupil jsem na minutu, doběhl od vápna k vápnu a dostali jsme gól. Bylo to takové smolné, nešťastné a určitě na to nebudu rád vzpomínat. Stalo se mi to poprvé a doufám, že naposledy," řekl Hořava novinářům ve Zlíně, odkud se dnes národní tým přesouvá do Rostova na Donu k utkání s Ruskem.

Reprezentanti si v pátek večer nepovedený zápas s Ukrajinou dlouho a podrobně rozebírali s trenérem Karlem Jarolímem u videa. "Občas se trochu zvýšil hlas, ale bylo to v únosné míře. Měli jsme být aktivnější, víc si věřit na balonu a být i kreativnější," prohlásil Hořava.

V Rusku by se měla sestava změnit a šance se otevírá i před Hořavou, který naposledy hrál za reprezentaci od začátku předloni v listopadu. "Teď jsem o tom přemýšlel, že jsem hrál naposledy od úvodu proti Norsku a za chvilku už to budou dva roky. Dnes jsme něco nacvičovali, asi bych to neventiloval, ale šanci určitě mám, že bych mohl nastoupit. Máme tu nějakých 18, 19 hráčů a každý je připraven hrát a odvést maximum. Myslím, že spousta kluků, co nehráli, se do zápasu v Rusku zapojí," mínil Hořava.

Zápas v Rusku považuje za hodně prestižní i vzhledem k tomu, že sborná v létě došla až do čtvrtfinále mistrovství světa, které pořádala. "Rusko má hodně kvalitní tým, vyhráli teď v Turecku. Přijde hodně lidí, čeká nás pěkný stadion. Motivace je velká. Nevnímám to tak, že by byl menší tlak. Každý ví, že na reprezentaci je neustále vyvíjen tlak a přátelské zápasy jsou taky hodně sledované," uvedl třicetiletý středopolař.

Přestože český celek na úvod tříčlenné skupiny B1 Ligy národů prohrál, Hořava nic nevzdává. "Není na místě si myslet, že když jsme nezvládli první zápas, tak je vše ztracené. Máme ještě tři zápasy. Navíc potom nás čeká ještě kvalifikace o ME, která bude snad ještě důležitější. Nedělal bych z toho úplně konec světa a soustředil se na další zápasy," řekl Hořava.

Před reprezentační přestávkou jeho Plzeň v lize prohrála na Slavii 0:4, ale v národním týmu kvůli tomu špičkování neproběhlo. "Výsledek asi hovořil za vše, byli jsme z toho smutní. Slávisti nás nechali na pokoji, asi to vycítili. Nic moc neproběhlo," dodal Hořava.