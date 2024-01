Hašek hříšníkům z Belmonda dveře nezavřel: Kardinální chyba, ale budu s nimi mluvit

Nový trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek označil za jeden z prvních úkolů dát mužstvo dohromady a zlepšit kázeň a disciplínu. Plánuje se sejít s trojicí hráčů, kteří byli vyřazeni z týmu poté, co před listopadovým závěrečným zápasem evropské kvalifikace proti Moldavsku navštívili v noci v Olomouci diskotéku.

Šedesátiletý kouč na tiskové konferenci také uvedl, že chce hrát s mužstvem líbivě s moderními prvky. Rád by si splnil sen představit se s týmem na mistrovství světa, dlouholeté působení v arabském světě nepovažuje za nevýhodu.

"Jedním z našich prvních úkolů je, abychom hráče dali dohromady a přesvědčili je, že jsme tým. Týmovost má být naše nejsilnější stránka, to je základní předpoklad k úspěchu. Chci, aby se otupily veškeré problémy, které byly. Kázeň a disciplína, které možná trochu chyběly, budou hodně důležité. Bez toho se nedá uspět," řekl Hašek, kterého dnes výkonný výbor FAČR zvolil jako nástupce Jaroslava Šilhavého.

Chystá se mluvit s trojicí Jan Kuchta, Vladimír Coufal a Jakub Brabec, kteří byli v závěru kvalifikace kvůli návštěvě olomouckého podniku Belmondo vyřazeni z reprezentace. "Belmondo je můj oblíbený herec, ale tahle akce se nepovedla. Byl to malér jako hrom a obrovská chyba, to si přiznejme. Nechci teď soudit, aniž bych s těmi hráči mluvil. Nejdřív bych si s nimi potřeboval promluvit. Kdo z nás neudělal chybu, ale tahle byla kardinální. Rozhodneme se až po osobních jednáních," nastínil Hašek.

V posledních zápasech reprezentace scházel záložník Fiorentiny Antonín Barák, kterého předchozí realizační tým od června nepovolával kvůli údajnému nevhodnému chování v týmu. "Záleží především na něm, jak se postaví k národnímu týmu. Samozřejmě budu s ním chtít mluvit osobně. Myslím, že ta lajna je teď trochu jiná. Přijde nový realizační tým, všichni mají šanci dostat se do reprezentace. Pokud (Barák) bude chtít být součástí kolektivu, který chce uspět v každém zápase, má dveře otevřené. Ale samozřejmě musí hrát a mít výkonnost, to je na prvním místě," řekl Hašek.

K jeho prvním krokům ve funkci budou patřit také návštěva základny na předměstí Hamburku, kde bude tým pobývat během letního mistrovství Evropy, i schůzky s hráči v čele s kapitánem Tomášem Součkem. "Hned zítra se sejdeme s lidmi z realizačního týmu. Rozdělíme si úkoly, kdo na čem bude pracovat. V neděli odjíždíme do Hamburku, abychom se podívali, jak vypadá kemp. Uděláme si rozpis, kdo za jakými hráči pojedeme do zahraničí, s kým budeme chtít mluvit osobně. Jedním z prvních bude určitě kapitán," řekl Hašek.

Prezentovat se chce aktivní hrou. "Chceme hrát moderní fotbal, který se přizpůsobí hráčům, které budeme mít k dispozici. Že budeme všechny napadat a každému dávat 10 gólů, to vám neřeknu. Ale slíbím vám, že uděláme maximum, abychom se na každý zápas připravili tak, že budeme hrát fotbal, který se bude lidem líbit. Že nebude zastaralý. Chtěl bych, aby tam byly moderní prvky, jako vidíme u Sparty, Slavie, Plzně. Budeme chtít navázat na to, co hráči dokazují v klubech v zahraničí a především doma ve špičkových klubech," uvedl Hašek.

V říjnu v rozhovoru s ČTK a Radiožurnálem Sport označil své šance za malé, neboť si ho podle něj někteří lidé nepřejí. "Jestli jsem teď překvapený? Jsem za to rád. Myslím, že se nějaké hroty otupily. Že prostě zvítězil rozum, fotbal. Všichni vědí, že čas utíká hodně rychle a je třeba zvolit nového trenéra. Jsem rád, že zvítězila sportovní stránka," podotkl Hašek, který už reprezentaci vedl jako dočasný kouč v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň svazovým předsedou.

Smlouvu podepsal do konce nadcházející kvalifikace mistrovství světa, tedy do listopadu příštího roku, s opcí na baráž, případně závěrečný turnaj. "Vést českou reprezentaci pokládám za svůj trenérský vrchol. Udělám všechno pro to, aby národní tým uspěl nejen na mistrovství Evropy, ale samozřejmě také v kvalifikaci o postup na mistrovství světa. Mám celoživotní sen, že bych chtěl ještě jednou se zúčastnit mistrovství světa. Zažil jsem to jako hráč a rád bych se na to mistrovství s týmem probojoval," řekl Hašek.

V roce 2011 po dvou letech ve funkci nečekaně rezignoval na post svazového předsedy a od té doby působil jen v arabských zemích. "Věřím si. Kdybych si nevěřil, tak tu nejsem. Beru to jako obrovskou výzvu. Pro mě to není o nějakém dokazování. Věřím, že když se obklopím těmi správnými lidmi, kteří potáhnou za jeden provaz, můžeme být úspěšní," uvedl Hašek.

"Byl jsem 20 let v arabském světě. Asi bych tam nebyl, kdybych nebyl úspěšný. Někdo se tam podívá jen jednou a pak už žádnou nabídku nedostane. Jsem šťastný, že jsem mohl být v nejúspěšnějším a nejlepším klubu v celé Asii. Cením si toho, že tam mám pořád nějaké renomé," doplnil bývalý reprezentační kapitán.