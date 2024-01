Rozhodnuto. Trenérem fotbalové reprezentace bude Ivan Hašek. Nedvěd nabídku nepřijal

Ivan Hašek se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej dnes jednomyslně zvolil výkonný výbor, oznámila po jeho mimořádném zasedání Fotbalová asociace ČR na tiskové konferenci. Šedesátiletý kouč, jenž národní tým už krátce vedl v roce 2009, nahradil Jaroslava Šilhavého.

S vedením FAČR Hašek podepíše smlouvu do konce kvalifikace mistrovství světa, tedy do listopadu příštího roku, s opcí na baráž, případně závěrečný turnaj. Haškovými asistenty budou Jaroslavové Köstl a Veselý.

Asociace vybírala trenéra národního mužstva poté, co se Šilhavý v listopadu po konci kvalifikace navzdory postupu na letní mistrovství Evropy do Německa rozhodl u týmu nepokračovat. Hašek už vedl coby dočasný kouč českou reprezentaci v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň svazovým předsedou. V posledních letech působil v arabských zemích. Bývalého záložníka a kapitána národního mužstva čeká premiéra na lavičce českého týmu na konci března ve dvou přípravných zápasech.

"Mám radost, že návrh na nového trenéra i jeho asistenty podpořil výkonný výbor jednomyslně. Nechtěli jsme trenéra vybírat jen na Euro. Ivan Hašek patřil do nejužšího okruhu kandidátů logicky a přirozeně od samého začátku. Patří k výrazným osobnostem českého fotbalu, ve kterém uspěl jako hráč i jako trenér. Navíc má zkušenosti ze zahraničí," řekl předseda FAČR Petr Fousek.

"Vést českou reprezentaci považuji za svůj trenérský vrchol. Je to pro mě obrovská čest. Udělám všechno pro to, aby národní tým uspěl nejenom na mistrovství Evropy, ale samozřejmě také v kvalifikaci o postup na mistrovství světa. Touha dostat se na světový šampionát i jako trenér je něco, co mě teď požene dopředu," uvedl Hašek.

Výběrem trenéra a manažera byla pověřena pětičlenná pracovní skupina, kterou vytvořili Fousek, místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec. Vedení asociace konzultovalo trenérskou otázku i se svým poradním orgánem, Sportovní radou.

Hašek vedl českou reprezentaci v závěru světové kvalifikace v roce 2009 a měl bilanci tří vítězství a dvou remíz. V té době byl zároveň svazovým předsedou, na funkci ale už po dvou letech nečekaně rezignoval a od té doby trénoval jen v arabských zemích.

Naposledy působil u libanonské reprezentace, kde skončil předloni v březnu. V minulosti trénoval také francouzské kluby Štrasburk a St. Étienne, japonský celek Kóbe či pražskou Spartu, kde strávil největší část hráčské kariéry. Za národní tým si připsal 56 startů a pět branek. Jako kapitán dovedl československé mužstvo v roce 1990 do čtvrtfinále mistrovství světa.

Hašek bude mít k ruce dva asistenty, kteří působili v české lize. Zatímco čtyřiatřicetiletý Köstl skončí jako asistent ve Slavii, o 12 let starší Veselý bude pokračovat v roli hlavního kouče v Bohemians 1905.

Zatím není jisté, kdo bude novým reprezentačním manažerem. Na volnou pozici si vedení asociace přálo držitele Zlatého míče z roku 2003 Pavla Nedvěda, ten však nabídku odmítl. Někdejší kapitán národního mužstva a dlouholetý člen managementu Juventusu Turín to ve středečním vyjádření pro ČTK zdůvodnil tím, že si po mnoha letech mimo republiku není jist, zda by v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci.

Vrcholem roku bude pro reprezentaci letní evropský šampionát, do něhož vstoupí 18. června proti Portugalsku. Ve skupině se dále utká s vítězem play off C a Tureckem.