Fukal: Pomohl nám návrat ke čtyřem obráncům. Souček ukázal, že není úplně v pohodě

"Český tým po porážce doma s Portugalskem předvedl ve Švýcarsku úplně jiný výkon. Pomohl mu přechod na systém se čtyřmi obránci. A kdyby měl trenér Šilhavý na výběr další tři stopery, nemusel tahat Kúdelu z takové dálky," říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Především musím zdůraznit, že proniknutí mezi elitní skupinu v Lize národů byl pro českou reprezentaci ohromný úspěch. Hrát se světovými týmy jako Španělsko a Portugalsko je vždycky zážitek a obrovská škola, nevyčleňoval bych ani Švýcarsko, protože má spoustu hráčů v nejlepších ligách. Poměřit se s těmito soupeři je vždycky zajímavé, pozná se, v jaké fázi výkonnosti se nachází český tým.

Elitní společnost opouštíme. Hlavní rozdíl vidím v tom, že máme v top zahraničních soutěžích velmi málo hráčů. Navíc aby byli pro reprezentaci přínosem, musí pravidelně nastupovat. Je hezké, že se Viktoria Plzeň probojovala do Ligy mistrů, že se Slavia už několik let po sobě dostává do jarních kol pohárů, ale to každotýdenní prověření schopností hráče v silné domácí lize nenahradí.

Pokud se týče hledání konkrétních důvodů, proč český tým neuspěl, nechápu, jak může odehrát velice nevydařený zápas doma proti Portugalsku a potom za tři dny ve Švýcarsku, které považuju za velice kvalitní tým, odehraje rovnocennou partii. Prohrálo se, ale výkon byl úplně jiný.

Určitě mužstvu pomohl návrat k systému čtyř obránců. Nemusím ani konkrétně jmenovat, kdo se v něm zvedl, ale všem pomáhá, když se pohybují ve schématu, na který jsou z klubů zvyklí a většinou ho hrají. Krajní obránci jsou naučení podporovat ofenzívu po lajně, vyjedou i stopeři. Přitom zajištění je daleko spolehlivější a jistější než ve třech zadácích.

Nejvyšší domácí porážku v historii samostatného českého týmu 0:4 s Portugalskem někdo nazývá ostudou. Výsledkově nejspíš ano, ale jako vyslovenou ostudu bych to jinak neviděl. V zápase jsme si vybrali všechno špatné, co šlo. Můžeme se vymlouvat na neproměněné šance, nebo naopak, že soupeř využil, co se nabídlo, je tu zahozená penalta. Ale jsou to pořád kdyby.

Spíš je to obraz toho, co momentálně může Portugalsko a Česko na reprezentační úrovni nabídnout. Rozdíl tu je a veliký.

Proti Portugalsku neproměnil penaltu Patrik Schick, proti Švýcarsku Tomáš Souček. Když si přidáme zahozený pokutový kop Lukáše Provoda za Slavii v tureckém Sivassporu, napadá někoho myšlenka, že čeští hráči tyto vypjaté situace nezvládají. Že to nemůže být už jenom náhoda, klasická smůla. Žádnou spojitost bych v tom ovšem neviděl.

Zklamali zkušení, prověření, stávat by se to nemělo. Chápu, že po selhání Schicka to vzal proti Švýcarsku kapitán Souček na sebe. Osobně jsem si nemyslel, že na ni půjde, ale na druhé straně kdo jiný než on, prověřený tahoun mužstva. Ale jen se ukázalo, že není úplně v pohodě. Chtěl to zlomit, nepovedlo se mu to. Přitom stejně jako u Schicka to bylo v momentě, kdy tým nesmírně potřeboval skórovat, mělo to velký vliv na průběh zápasů. Nějakou spojitost v tom ovšem nehledám.

Reprezentace ani v jednom utkání neudržela čisté konto. To je důkaz obrovské kvality, která před námi stála. Soupeři využijí každého zaváhání, každičké chybičky. Jako druhý švýcarský gól. Nepříjemná ztráta míče v nebezpečném prostoru, Embolo jde rychle a důrazně do zakončení a skoruje. Jinak se těžko dalo přepokládat, že od Španělska a Portugalska nedostaneme gól, i když jsme hráli na domácí půdě. Tam ta kvalita je ještě vyšší. U všech.

Ale i český tým měl zajímavé momenty. Někdy nebylo ovšem přáno. Adam Vlkanova udělal při své akci všechno správně, ale jen smolně trefil břevno. Coufalova tyč už byla trochu jiná, byla to šance, ze které měl padnout gól. I protivníci dělali chyby. Stačí připomenout, jak se Schick po výkopu brankáře natlačil před švýcarského stopera, který ho fauloval a byl z toho penalta. Jednoznačně chyba! Penaltu však Souček neproměnil, ale to už jsme rozebírali.

Až z daleké Indonésie byl povolán stoper Ondřej Kúdela. To jenom dokládá moje tvrzení, že máme málo hráčů ve vyspělých evropských ligách. A ti, kteří tam jsou, pak sedí na lavičce. Kdyby měl trenér na výběr tři jiné obránce, kteří hrají, vůbec by nepřemýšlel o tom, jestli někoho tahat z takové dálky. Dám příklad z bundesligy. Mats Hummels, mistr světa 2014, podává skvělé výkony v Dortmundu, velkém německém klubu, ale trenér Flick ho nepotřebuje. Má na výběr lepší, v tomto případě spíš mladší.

Zaslechl jsem stesky, že pro zranění chybělo trenéru Šilhavému čtrnáct hráčů. To je citelné oslabení, český výběr na reprezentační úrovni není tak široký. Muselo by se však jít jméno po jménu, zda chybějící by byl skutečně vyšší kvalitou, jak by se s nimi mužstvo poskládalo. Určitě by někdo pomohl, napadá mě třeba Tomáš Holeš. Ale jinak fatální absence nevidím.

Opakuji - musíme mít víc hráčů v silných zahraničních ligách, kteří ovšem pravidelně nastupují. Jenom to může český tým posunout dál.