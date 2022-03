Útočník s nožem v úterý v jihoizraelském městě Beerševa zabil nejméně čtyři lidi, než ho zastřelil kolemjdoucí, informovala agentura Reuters s odvoláním na izraelskou policii a záchrannou službu. Podle izraelských médií útočil arabský občan Izraele.

Pachatel podle izraelské záchranné služby zabil tři ženy a muže a nejméně další dva lidi zranil, v jednom případě vážně. Nejprve útočník u čerpací stanice ubodal ženu, následně najel autem do cyklisty, vystoupil a několik lidí u pobodal u nákupního centra, načež jej zastřelili řidič autobusu a kolemjdoucí, píše The Times of Israel s odkazem na policii.

Izraelský premiér Naftali Bennett kondoloval pozůstalým a řekl, že se díky zastřelení teroristy podařilo zabránit dalším obětem. Bezpečnostní složky jsou podle premiéra v pohotovosti a tvrdě zakročí proti teroristům a těm, kteří je podporují.

Podle izraelských médií byl útočník arabským občanem Izraele, bývalým učitelem na základní škole a byl vězněn kvůli vazbám na teroristickou organizaci Islámský stát, pro kterou hledal rekruty. Jeho útok uvítaly palestinské teroristické skupiny Hamás a Islámský džihád.