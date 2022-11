Faerské ostrovy jako 122. tým světa, Šilhavý přesto tvrdí: Nejsou to otloukánci

Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý už nepovažuje fotbalisty Faerských ostrovů za otloukánky, přesto ve středečním přípravném utkání v Olomouci očekává vítězství. Kouč věří, že národní tým se i v nezvyklém složení ukáže v tom nejlepším světle. Šilhavý si pochvaluje reprezentační nováčky a naznačil, že jednoho z nich by mohl postavit do základní sestavy.

Faerské ostrovy jsou až na 122. místě žebříčku FIFA a s Českem (včetně Československa) prohrály všech šest vzájemných utkání bez vstřelené branky. "Nejsou to žádní otloukánci, poslední zápasy jsou toho důkazem. Dříve dostávali dost gólů, teď porazili silné Turecko, čtyři zápasy po sobě neprohráli. Jsou houževnatí, s disciplínou, dobře brání," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Jeho svěřenci shodou okolností narazí na Faerské ostrovy i v nadcházející kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2024. "Určitě si schovají nějaké signály. My to samé, sestava bude trochu jiná. Nevidím v tom problém," konstatoval jednašedesátiletý kouč.

Při tvorbě nominace musel hodně improvizovat. Reprezentanty nepustily Sparta, Slavia ani mistrovská Plzeň. Pražské kluby kvůli termínové kolizi s osmifinále domácího poháru, Viktoria zase vzhledem k enormnímu vytížení a zdravotnímu stavu. Další hráče vyřadila zranění a celkem se tak sešly téměř tři desítky absencí.

"Nic se nestihne nacvičit. Tenhle sraz je rychlý, to jsme věděli. Netušili jsme ale, že nominace bude takhle poskládaná. O to je to horší," připustil Šilhavý.

Ze aktuálního týmu má ale dobrý pocit. "Určitě si všichni přejeme vítězství a abychom si prezentovali dobrou hrou. Věřím, že kluci nezklamou. Přestože se kluci jeden den sbližovali, tak věřím, že to bude v pohodě," uvedl bývalý obránce.

Pochválil sedm reprezentačních nováčků, mezi nimiž je i olomoucká trojice Mojmír Chytil, Jan Navrátil a Ondřej Zmrzlý. "Všichni působí pozitivně, skromně. Na tréninku hráli s chutí a elánem," řekl Šilhavý. "Kluci jsou perfektní, mají respekt jeden k druhému. Každý má motivaci se ukázat v co nejlepším světle, když se dostane do reprezentace," doplnil trenér.

Sestavu na Faerské ostrovy tvoří i s výhledem na sobotní přípravné utkání v tureckém Gaziantepu, kterým reprezentace uzavře kalendářní rok. "Turecko doma bude těžší kalibr. Nechci říkat středeční sestavu, možná někdo z mladých se dostane do hry hned od začátku," dodal Šilhavý.