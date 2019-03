Darida se bál vážnějšího zranění, nakonec výjimečný sraz reprezentace stihl

před 46 minutami

Záložník Vladimír Darida se bál, že zranění stehna ho může připravit o zápasy národního týmu s Anglií a Brazílií, ale nakonec jeho zdravotní problém nebyl tak vážný a dal se dohromady. Fotbalista berlínské Herthy, kterého trenér Jaroslav Šilhavý dnes jako náhradníka dodatečně nominoval, měl radost, že o výjimečný reprezentační sraz nepřišel.

"V první moment to vypadlo mnohem hůř. První vyšetření vypadalo, že je ten sval natržený a budu třeba čtyři pět týdnů mimo. To samozřejmě nebylo příjemné, naštěstí druhý den na rezonanci se ukázalo, že to tak vážné není. Od té doby jsem dělal všechno pro to, abych byl co nejdřív fit, abych mohl hrát v klubu, ideálně stihl nějaký zápas a byl i nominovaný," řekl Darida novinářům na setkání reprezentanty.

Kvůli zranění stehna vynechal tři zápasy německé ligy. Minulý týden se ale vrátil do tréninku a o víkendu nastoupil na více než hodinu za juniorku. "Včera jsem si chtěl potvrdit, že za těch pár dní, co jsem byl mimo, jsem nic neztratil. Odehrál jsem 65 minut, cítil jsem se dobře, takže jsem připravený, proto jsem tady," uvedl Darida.

Na kvalifikační utkání v Anglii a následnou domácí přípravu s Brazílií se hodně těší. "Tenhle sraz a dvojzápas je asi trošku něčím výjimečný. Zahrát si proti Brazílii, takových šancí možná už v životě moc nebude, pokud se třeba nedostaneme na mistrovství světa. To budou hezké zápasy a doufám, že na to budeme hezky vzpomínat," konstatoval osmadvacetiletý středopolař.

V této sezoně i kvůli zdravotním problémům zasáhl jen do deseti bundesligových duelů. "Samozřejmě to pro mě není příjemné, když v klubu toho tolik neodehraji, ale myslím si, že tohle můžu nahradit nějakými zkušenostmi. Věřím tomu, že budu zase platný hráč," prohlásil Darida, který je s 53 starty nejzkušenějším členem současné reprezentace.

Podle něj český tým nesmí v pátek být na hřišti semifinalistů loňského mistrovství světa odevzdaný. "Anglie je extrémně silný soupeř, ale je to první zápas kvalifikace, takže může se stát cokoliv. My tam musíme jet stylem, že chceme přivézt nějaký bod. Bylo by určitě špatné si říkat, že jsou silní a když prohrajeme, tak se nic neděje. Takový přístup mít nemůžeme a musíme tam chtít bodovat," upozornil bývalý hráč Plzně nebo Freiburgu.

Za velkou přednost Angličanů považuje rychlost. "Všichni hráči dokážou udělat takové přečíslení, že umí přejít jeden na jednoho v rychlostních soubojích. Mají útočníka (Harryho Kanea), kterému když dáte balon do vápna, tak se většinou nemýlí a dává góly. Jejich ofenzivní síla je extrémně vysoká," konstatoval Darida.