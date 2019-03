Šilhavý nominoval na zápasy s Anglií a Brazílií nováčka Krále

před 1 hodinou

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý překvapivě povolal pro úvodní zápas evropské kvalifikace v Anglii 22. března a domácí přípravný duel s Brazílií o čtyři dny později Alexe Krále z pražské Slavie. Defenzivní univerzál je jediným úplným nováčkem v kádru. Do nominace se po zranění vrací obránce Marek Suchý. Ve výběru je zatím 20 hráčů, Šilhavý ještě tým doplní o další tři jména.

Nadcházející zápasy budou pro reprezentanty prvními dvěma v kalendářním roce. Duelem v Anglii český tým vstoupí do skupiny evropské kvalifikace, kde jsou ještě Bulharsko, Černá Hora a Kosovo. S Brazílií, která je historicky nejúspěšnějším celkem mistrovství světa, se reprezentace utká poprvé od Poháru FIFA v roce 1997 a teprve podruhé v Praze. V roce 1956 československý tým s "Kanárky" remizoval bez branek.

Národní celek se proti gigantům pokusí navázat na povedený úvod pod trenérem Šilhavým, který v září nahradil u mužstva Karla Jarolíma a vyhrál s ním tři ze čtyř zápasů.

Dvacetiletý Král se v zimě vrátil z Teplic do Slavie a navzdory velké konkurenci v týmu ligového lídra se nečekaně rychle prosadil do základní sestavy. Ve čtvrtek si dokonce připsal první gól, jímž pomohl k remíze 2:2 v úvodním osmifinále Evropské ligy v Seville.

"To, že se dostal do základní sestavy Slavie, mu hodně pomohlo v nominaci. Velmi dobře kopal už v Teplicích a teď jen potvrzuje svoji formu. Je to hráč komplexní, výborně mentálně nastavený, ví, co chce. Věřím, že se prosadí i tady u nás v nároďáku," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Ve výběru je celkem šest slávistů, naopak ani jeden hráč z Plzně. "Je to asi logické. Slavia hraje dobře, hraje Evropu, výborně reprezentuje český fotbal. Takže logické vyústění, že se její hráči objevují v nominaci," podotkl Šilhavý.

Tým doplní do pondělního srazu. "Tři volná místa jsou pro tři ofenzivní hráče. Hrotové nebo hráče zkraje. Všichni, co jsou mezi náhradníky, jsou potenciální," dodal Šilhavý.

