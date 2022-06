Daněk: Slováci byli temperamentnější, my Češi knedlíkovější, chytřejší. Sedlo si to

Česká reprezentace, tehdy ovšem ještě společně ve federálním výběru, porazila Španělsko naposledy před 32 lety. V listopadu 1990 v kvalifikaci ME 1992 zvítězila 3:2. Dvěma zásahy se na tomto výsledku podílel vyhlášený kanonýr Václav Daněk. Nyní budou mít Češi další šanci (neděle 20:45 v Edenu).

Jak vnímáte fakt, že reprezentace neporazila Španělsko už 32 let?

Je pravda, že tolik soubojů od té doby nebylo, i když šest také není tak málo. Španělský fotbal byl však vždycky trochu jiný level, dlouhodobě je to špičkové mužstvo Evropy a někdy i světa. Navíc před deseti lety prožívali Španělé nejlepší období v historii, stali se světovými šampiony (2010) a dvakrát evropskými (2008 a 2012).

Vzpomínáte si na vítězný zápas v kvalifikaci ME 1992 v Praze na Strahově?

Docela jistě. Já z nároďáku na nějaký čas vypadl, trenér Vengloš mě na mistrovství světa 1990 v Itálii nevzal. Pak mužstvo převzal pan Máčala, znali jsme se z Baníku Ostrava. I když jsem už odešel do Rakouska, náš vztah byl trošku nadstandardní. Formu jsem měl, potěšilo mě, že mě povolal. Byla to pro mě trošku satisfakce. Ze zápasu jsem trochu obavy měl, Španělé nikdy nebyli náš oblíbený soupeř. Jejich kvalita byla vždycky vysoká.

Ale vyhráli jste. Nebyly obavy zbytečné?

Občas se to sejde. Hrálo se v polovině listopadu, počasí a terén jim moc nesvědčil. Byl to pro ně handicap. Hřiště bylo podmáčené, to je zaskočilo, na podobné podmínky nebyli až tolik zvyklí.

Přispěl jste k vítězství dvěma góly. Vybavujete si je?

Jeden trošku. Dával jsem ho z pravé strany přes celou bránu, Zubizarreta na míč nedosáhl. Ale úplně přesně si to nevybavuju, už je to přece jen pár let.

Podívejte se na sestřih zápasu ČSFR - Španělsko:

Šlo o jeden z posledních federálních výběrů, třetí gól přidával Lubomír Moravčík. Byli jsme se Slovenskem silnější a byli bychom i dnes?

Každopádně ano. Byla to sice politická záležitost, aby v reprezentaci byly zastoupeny oba národy, ale Slováci bývali jiní a doplňovali jsme se. Byli víc impulzivní, svou mentalitou směřovali víc na Jugošku, na Balkán, my byli spíš knedlíkoví, chytřejší. Ale už jen to, že se vybíralo z patnácti milionové populace, bylo znát. Kluby jako Slovan, Trnava často hrály v lize prim.

Nyní český tým vystupuje v A skupině Ligy národů. Je to velká čest?

Važme si toho! Pro mě i pro ostatní je už velké překvapení, že jsme se v této soutěži dostali tak vysoko. Je to svým způsobem vyznamenání. Na druhé straně velký pozor - když jsme se sem dostali, nesmíme se svou pověstí hazardovat. V zápasech musíme dokázat, že do této skupiny skutečně patříme, že jsme tam právem.

Je Španělsko pořád tak silný tým jako za trenéra Del Bosqueho, kdy dobývalo jeden titul za druhým?

Mám ten dojem, že z té síly trošku ustoupili, vynikající generace už je pryč. Je to dáno i tím, že ve španělské lize hraje obrovské množství jihoamerických fotbalistů a jiných národností, kteří domácím zabírají místo. Ale i tak jsou to skvělí hráči, kteří naopak nastupují v anglické Premier League, což dříve také nebylo. Když já odcházel do zahraničí (1989 FC Swarowski Tirol), tak mohli v rakouské lize nastupovat za mužstvo jen dva cizinci.

Co na Španěly podle vás platí?

Nebát se jich, jít do zápasu bez bázně a hany. S pokorou, ale s vědomím, že porazit se dají. Vím, že naše sestava není nejsilnější, spousta hráčů se omluvila, jsou unavení, přetažení, doléčují zranění či nechtějí riskovat, že by je nepostihlo. Ten termín je trošku nešťastný.

Ale je stejný pro všechny výběry, navíc se v červnu hrají tradičně evropské či světové šampionáty, jen Katar je letos výjimkou.

To je pravda, musíme to tak brát. Španělům se také moc do tvrdých soubojů nechce, mají také za sebou náročnou sezonu, obrovské množství utkání. Většinou víc než naši hráči. I když také my máme hráče, kteří to měli nabité, například v anglické lize Souček a Coufal. Španělé však nemají i přes absence problém poskládat silné mužstvo.

Po operaci třísel nebude Patrik Schick, tedy útočník vašeho typu. Jak se vám líbí?

Je to famózní borec. Moc mu fandím. Vzpomínám si, že když byl ještě hráč Bohemky, já dělal v Baníku trenéru Korytářovi poradce. Jezdil jsem na ligové zápasy a viděl jsem ho, jak nám dal gól. Zasekl míč u šestnáctky na levou nohu, otočil se a následovala rána. Parádní gól. Byl mladý a já už si tehdy říkal: hoši, co ten má v sobě, to je neskutečné. Od té doby k němu vzhlížím a fandím mu, myslím, že svou kariéru vzal za správný konec. Doufám, že bude opět zdravý, protože to je vynikající útočník.

Nacházíte někoho, kdo ho může nahradit?

To je hodně těžké. Góly dával Krmenčík, ale ten teď není ve formě. Jiné klasické útočníky-střelce nevidím. Doufám, že i bez takového typu se proti Španělsku prosadíme.