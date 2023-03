Sestava proti Polsku byl risk. Taktika ale Šilhavému zafungovala

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý připustil, že před úvodním utkáním kvalifikace mistrovství Evropy s Polskem s kolegy z realizačního týmu zariskovali se sestavou, z čehož měl trochu sevřený žaludek.

Těšilo ho, že taktika zafungovala a pochválil nováčky. Na tiskové konferenci po výhře 3:1 řekl, že zápas jeho svěřencům vyšel se vším všudy.

"Měl jsem trochu sevřený žaludek, to vám mohu říct. Začíná kvalifikace, ten tlak všichni cítíme. Navíc jsme šli proti protivníkovi, který je velice silný, má skvělé hráče. Vyrukovali jsme s taktikou, kterou jsme necelý týden pilovali. A ono nám to vyšlo, klobouk dolů před kluky," řekl Šilhavý.

Jeho svěřenci prožili skvělý úvod utkání. Ladislav Krejčí mladší už po 27 sekundách vstřelil nejrychlejší gól české reprezentace od rozdělení federace a na začátku třetí minuty zvýšil útočník Tomáš Čvančara, jeden ze dvou debutantů v zahajovací jedenáctce.

"Myslím, že to vyšlo se vším všudy. Ve třetí minutě jsme vedli 2:0, i Poláci z toho byli překvapeni. Šli jsme do zápasu s tím, že to zvládneme, ale že hned do třetí minuty dáme dva góly, to jsme asi úplně nečekali. Musím kluky pochválit za výkon, přístup i výsledek, také fanoušci byli úžasní," uvedl kouč.

"Ukázalo se, že strategie utkání byla správná. Chtěli jsme hrát jednoduše, nahoru do útočníků, kde jsme měli tři silné hráče. Povedlo se nám to. Navíc se prosadili i debutanti," doplnil Šilhavý.

Do základní sestavy překvapivě nenasadil ofenzivní záložníky Antonína Baráka s Václavem Černým. Naopak premiérovou šanci v národním A-týmu dostali Čvančara s levým bekem Davidem Juráskem.

"Trochu jsme šli do rizika, protože jsme zvolili tohle personální obsazení, tuhle nominaci, kterou jsme udělali. A vyšlo nám to. Pro sebevědomí těch kluků je to dobře. Co jsme si řekli, že chceme dělat, to nám vyšlo. Jsem rád, že si mladí kluci, co dnes byli na hřišti, řekli o příští nominaci," uvedl Šilhavý.

"On ten čas na přípravu od pondělí do zápasu není úplně maximální. Trochu jsme změnili způsob hry, nakoukali jsme hodně videí, na tréninku jsme se věnovali taktice. Pokud to takhle půjde dál, věřím, že to budeme upevňovat. Je to jedna z možností, jak se prezentovat v utkáních. I fanouškům by se to mělo líbit. Tenhle způsob hry, který jsme dnes aplikovali, může na některé soupeře platit," poznamenal Šilhavý.

Ocenil Juráskův výkon. "Musím Davida pochválit. Nastoupil, jako by s námi hrál už odjakživa, vůbec nebylo vidět, že to byl jeho první start. Myslím, že má před sebou velkou budoucnost. Jsem na něj sám zvědavý, věřím, že mu to takhle bude šlapat dál. Na té levé straně obrany jsme to nějak hledali poslední dobou. Bóřa (Jan Bořil) odešel, byl tam Filip Novák. Je to na Davidovi. Když bude podávat takovéhle výkony, měli bychom z toho profitovat i my," řekl Šilhavý.