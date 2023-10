České trápení utnula až penalta. Hubenou výhru proti Faerům zařídil kapitán Souček

Čeští fotbalisté v šestém z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy udolali doma Faerské ostrovy 1:0. Reprezentanti zvítězili ve skupině po dvou zápasech a stále mají postup na šampionát v příštím roce v Německu ve svých rukách.

Národní mužstvo se po čtvrteční porážce 0:3 v Albánii trápilo a o vydřené výhře nad 131. týmem žebříčku FIFA rozhodl v Plzni až v 76. minutě z penalty kapitán Tomáš Souček. V první půli domácí dvakrát trefili tyč.

Český výběr se ve skupině posunul na druhé místo o dva body před třetí Polsko, které hraje večer doma s Moldavskem. Tabulku o dva body před českým mužstvem vede Albánie.

Na mistrovství Evropy postoupí první dva celky ve skupině, česká reprezentace na kontinentálním šampionátu od rozdělení federace ještě nikdy nechyběla. O zbylá tři místa na závěrečném turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci.

Češi se představí v listopadu v Polsku a poté uzavřou skupinu doma proti Moldavsku. Není jisté, zda u toho ještě bude trenér Jaroslav Šilhavý, jehož pozicí se po porážce v Albánii bude v příštím týdnu zabývat výkonný výbor FAČR.

"Přiznávám, že jsme si všichni oddychli, že jsme udělali povinné tři body," uvedl Šilhavý, který příliš nechtěl o své budoucnosti spekulovat. "Situace není příjemná, ale nechtěl bych hazardovat s pozicí, kterou zastávám. Je to nejvíc, co v českém fotbale jde. V momentě, kdy výkonný výbor rozhodne, že odcházím, tak prostě odejdu," dodal.

Český kouč udělal pět změn v základní sestavě oproti utkání v Albánii. V brance dostal místo zdravotně indisponovaného Pavlenky šanci Mandous, který chytal za reprezentaci po více než roce. V ofenzivě nově nastoupili od úvodu Hložek, Čvančara a Lingr, v obraně pak Douděra. Na pravém beku nahradil jednu z opor Coufala, jenž byl v karetním ohrožení.

Češi se po delší době vrátili k rozestavení se čtyřmi obránci a hned ve čtvrté minutě mohli otevřít skóre. Mladší z bratrů Sadílkových Michal však technickou střelou zpoza vápna trefil jen tyč a svůj druhý gól v reprezentačním "áčku" nedal. "Střele chybělo strašně málo, odrazilo se to podél čáry. Trefil jsem to tak, jak jsem chtěl, bohužel smůla," litoval Sadílek.

Poté Douděrův tečovaný pokus skončil vedle. Ve 14. minutě vychytal Lingrovu hlavičku Lamhauge a zkazil univerzálovi Feyenoordu Rotterdam radost z premiérové branky v národním A-mužstvu.

Domácí měli proti soupeři, který ještě nikdy nestartoval na velké akci, podle očekávání trvalou převahu, ale nedařilo se jim ve finální fázi. Ve 35. minutě hosty podruhé v zápase zachránila tyč poté, co z přímého kopu napálil brankovou konstrukci Hložek. Útočník Leverkusenu pak těsně před pauzou v akrobatické pozici těsně přestřelil.

"Myslím, že první poločas byl z naší strany výborný až na zakončení. Měli jsme pět vyložených šancí a soupeře jsme pomalu nepustili k míči. Chyběl tomu jen gól," posteskl si Šilhavý.

Po změně stran Češi pokračovali v tlaku, do vyložených šancí se už ale tolik nedostávali. Domácím příliš nepomohlo ani dvojnásobné střídání a postupně začali být viditelně nervózní. Šilhavého svěřenci dlouhé minuty obléhali vápno soupeře a nakonec je spasil až pokutový kop.

Po Lingrově zpětné přihrávce zahrál bránící Faerö ve vápně rukou a kapitán Souček v 76. minutě z nařízené penalty nezaváhal. Záložník West Ham dal jubilejní 10. reprezentační gól a první od loňského března.

"Dnes byla penalta hodně složitá, protože to bylo o tom momentu. Věděl jsem, že když nedám penaltu 15 minut před koncem, bude to pro nás velký problém. Tyto tři body byly extra důležité, abychom ve skupině byli pořád v dobré pozici," uvedl Souček. "Bylo to hodně těžké, měl jsem to hlavě, proto jsem si ji vzal. Bylo tam hodně otázek, jestli si ji kluci mohou vzít. Ale říkal jsem, že teď je jasně ten okamžik, abych si ji vzal já a pomohl týmu," doplnil.

"Samozřejmě víme, že to stoprocentně byla ruka. Také je třeba rozebrat, co vlastně ruka je a co se píská. Hráč klouzal a balon ho trefil do ruky, když byl v pohybu," prohlásil švédský trenér hostujícího mužstva Hakan Ericson.

Faeřané, kteří zatím v této kvalifikaci uhráli jediný bod a dali jen dva góly, mohli v 80. minutě nečekaně odpovědět. Po podklouznutí střídajícího Provoda postupoval ze strany sám na Mandouse Vatnhamar, jeho pokus ale zablokoval vracející se Holeš.

V závěru už domácí náskok udrželi a bez inkasované branky vyhráli i devátý vzájemný duel s Faerskými ostrovy. Na tři body se ale nadřeli mnohem více než v červnu, kdy v Tórshavnu zvítězili 3:0. Česká reprezentace neprohrála ani devátý zápas v Plzni.

Utkání kvalifikace ME 2024 v Plzni:

Skupina E:

Česko - Faerské ostrovy 1:0 (0:0)

Branka: 76. Souček z pen. Rozhodčí: Saggi - Jensen, Olav Dale (všichni Nor.) - Ruperti (video, Niz.). ŽK: Lingr, Černý, Masopust - Lamhauge, Nattestad, Hendriksson Olsen, Faerö. Diváci: 9115.

Česko: Mandous - Douděra (77. Masopust), Holeš, Ladislav Krejčí II, Jurásek (57. Provod) - Souček, M. Sadílek - Černý (77. Jurečka), Lingr (90.+1 Brabec), Hložek - Čvančara (56. Kuchta). Trenér: Šilhavý.

Faerské ostrovy: Lamhauge - Jönsen, A. Edmundsson, Faerö, Nattestad, Davidsen - S. Vatnhamar (84. Olsen), Andreasen (84. Johansen), Hendriksson Olsen, Jónsson (58. Bjartalíd) - Petersen (77. J. S. Edmundsson). Trenér: Ericson.

20:45 Polsko - Moldavsko (Varšava).

Tabulka: