Češi po minutě hrůzy padli i ve Švýcarsku. Trefili tři tyče, Souček nedal penaltu

Čeští fotbalisté sestupují z elitní divize Ligy národů. Po domácím debaklu s Portugalskem prohráli i poslední duel v St. Gallenu. Švýcarsko vyhrálo 2:1 díky dvěma rychle po sobě následujícím gólům v prvním poločase. Ještě před přestávkou snížil Patrik Schick, ve druhé půli zahodil penaltu kapitán Tomáš Souček. Češi navíc třikrát trefili tyč.

Výběr země helvétského kříže rozhodl v St. Gallenu slepenými góly ve 29. a 30. minutě, kdy se po chybách v hostující obraně prosadili Remo Freuler a Breel Embolo.

Těsně před pauzou snížil po přihrávce Davida Zimy Patrik Schick, ale další branku už Češi nedali. Po hodině hry neproměnil kapitán Tomáš Souček penaltu nařízenou za faul na Schicka.

Český celek, který v sobotu prohrál doma s Portugalskem vysoko 0:4, dnes třikrát trefil brankovou konstrukci.

Národní tým hrál elitní divizi ve třetím ročníku Ligy národů poprvé a skupinu zakončil se čtyřmi body. Získal je v červnových úvodních dvou domácích zápasech, následné čtyři duely prohrál. Za účast v elitní lize A uděluje UEFA prémii 2,25 milionu eur (55,5 milionu korun).

Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát se dvanáctka celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, v play off utká o zbylá tři místa na šampionátu. Pořadí v Lize národů rozhoduje i o složení košů pro los kvalifikace, který se uskuteční 9. října. Český celek bude po dnešní prohře figurovat v druhém koši.

Svěřenci kouče Šilhavého, s nímž FAČR na jaře prodloužila smlouvu na nadcházející kvalifikační cyklus, zakončí letošní rok v listopadu přípravnými zápasy s Faerskými ostrovy a v Turecku.

Český tým letos poprvé nastoupil v rozestavení se čtyřmi a ne třemi obránci. Šilhavý udělal oproti utkání s Portugalskem čtyři změny v základní sestavě, kam se nově dostali stoper Kúdela, hrající indonéskou ligu, křídelník Černý a dvojice plzeňských záložníků Kalvach s Vlkanovou.

Druhý jmenovaný hrál v reprezentaci od začátku poprvé v kariéře.

Češi vstoupili do zápasu aktivněji než soupeř. V úvodu hlavičkoval po rohu Souček, v sedmé minutě o kousek přestřelil Jemelka a v osmé minutě byl ještě blíže ke gólu Vlkanova. Poměrně daleko za vápnem napřáhl a radost z premiérové trefy v národním celku mu pokazilo břevno.

V polovině úvodního dějství přiťukl Schick Černému a Švýcary, kteří se na rozdíl od českého týmu kvalifikovali na nadcházející mistrovství světa v Kataru, podržel brankář Sommer. Domácí udeřili hned ze své první velké šance. Na centr od Shaqiriho si na malém vápně naskočil nepokrytý Freuler a hlavou překonal Vaclíka.

Krátce po rozehrání inkasovali Šilhavého svěřenci po hrubé chybě podruhé. Kalvachovu zpětnou přihrávku na stopery vystihl Embolo, potáhl míč, dostal se až na hranici vápna a pak přesnou přízemní střelou k tyči zvýšil.

Hosté se z nepovedené minuty chvíli vzpamatovávali, ale ještě do přestávky se jim povedlo zkorigovat stav. Ve 42. minutě ještě nabíhající Coufal po centru z voleje napálil vnější tyč, ale za další tři minuty po Kalvachově kolmici a Zimově přihrávce do vápna poslal balon z první nekompromisně pod břevno Schick. Útočník Leverkusenu si ve 35. utkání za reprezentační "áčko" připsal 18. branku.

Do druhého poločasu vystřídal stopera Kúdelu Havel a kvůli zranění už nenastoupil Vaclík, kterého v české brance vystřídal Staněk. Plzeňský gólman měl hned v úvodu štěstí, že Embolo zblízka z dorážky minul. V 56. minutě Staněk švýcarského útočníka vychytal, při zákroku proti hlavičce se lehce narazil o tyč, ale mohl pokračovat.

Po hodině hry měli Češi jedinečnou šanci na srovnání. Elvedi ve vápně srazil Schicka, ale kapitán Souček zahrál nařízenou penaltu špatně a nechal vyniknout Sommera. Šilhavého svěřenci neproměnili pokutový kop v druhém utkání po sobě, proti Portugalcům neuspěl Schick.

V 73. minutě si Vargas zasekl míč kolem Coufala, střelou na přední tyč překonal Staňka, ale radost mu po zásahu videorozhodčího zkazil ofsajd. Dvě minuty před koncem pak hosté potřetí v utkání trefili brankovou konstrukci, do tyče hlavičkoval střídající Kuchta.

Utkání závěrečného 6. kola skupiny A2 fotbalové Ligy národů v St. Gallenu:

Švýcarsko - Česko 2:1 (2:1)

Branky: 29. Freuler, 30. Embolo - 45. Schick. Rozhodčí: Peljto - Macič, Beljo (všichni Bosna) - Guida (video, It.). ŽK: Elvedi, Zakaria (oba Švýcarsko).

Švýcarsko: Sommer - Widmer, Schär, Elvedi, Rodriguez - Xhaka - Shaqiri (65. Steffen), Freuler (90.+3 Jasari), Sow (79. Zakaria), Vargas (79. Amdouni) - Embolo (65. Seferovic). Trenér: Yakin.

Česko: Vaclík (46. Staněk) - Coufal, Kúdela (46. Havel), Zima, Jemelka - Kalvach (64. Kuchta), Souček - Černý (79. Ševčík), Barák (64. Provod), Vlkanova - Schick. Trenér: Šilhavý.