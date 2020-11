Češi jsou zajímavý soupeř, tvrdí Löw. Nehrají rychle, ale mají systém i sebevědomí

Trenér německých fotbalistů Joachim Löw považuje český tým, s nímž se jeho svěřenci utkají ve středečním přípravném duelu v Lipsku, za velmi zajímavého soupeře. Hosté podle něj nehrají příliš rychle, ale snaží se už od obránců o ofenzivní styl a mají velké sebevědomí. Löw dal v zápase volno oporám a vyzkouší některé nové tváře.

"Češi jsou po sportovní stránce velmi zajímavý soupeř. V posledních měsících jsme analyzovali řadu jejich zápasů. Není to tým, který hraje rychlý fotbal, nesnaží se v zápasech dominovat fyzickou hrou. Mají jasný plán, jak hrát, technicky velmi dobré fotbalisty a téměř vždy stejný herní systém," uvedl na tiskové konferenci Löw.

"Hrají velmi ofenzivně, a to už od obránců. Snaží se už odzadu kombinovat a postupně tím vytvářet akce. A mají velké sebevědomí," doplnil šedesátiletý kouč, který působí u německé reprezentace jako hlavní trenér už od roku 2006. Předtím dělal asistenta Jürgenu Klinsmannovi.

Löw proti Česku bude šetřit opory na následné zápasy Ligy národů. Volno dostali brankář Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka a Leroy Sané z Bayernu Mnichov, Toni Kroos z Realu Madrid, Timo Werner z Chelsea a Matthias Ginter z Mönchengladbachu. Šanci by měli dostat i tři nováčci.

"Rozhodli jsme se, že hráči, kteří toho v poslední době odehráli hodně, přijedou až ve čtvrtek, aby se odpočinuli od stresu a zregenerovali. Noví hráči určitě zítra dostanou příležitost poprvé nastoupit," uvedl Löw.

O základní sestavě už má z velké části jasno. "Je jasné, že zítra začne v brance Kevin Trapp, stejně tak Antonio Rüdiger, Robin Koch a Julian Brandt, velmi dobře se jeví také Luca Waldschmidt. U Ilkaye Gündogana ještě uvidíme, protože v neděli hrál 90 minut," podotkl Löw.

Jeho svěřenci sice už desetkrát po sobě neprohráli, ale ve čtyřech z letošních pěti zápasů jen remizovali. Doma dvakrát po sobě hráli 3:3. Mužstvo, které prochází částečnou generační obměnou, je v poslední době často terčem kritiky.

"Víme, jaké kroky je potřeba udělat k rozvoji hráčů. Není pro nás v tuto chvíli snadné vypořádat se s aktuální situací a vědomě dát čas od času některým hráčům volno. Bylo by jednodušší, kdybych mohl hrát pořád se stejným týmem. Musíme se přizpůsobit situaci. Vždy jsme měli jasné představy o přestavbě týmu a víme, že je to vždy spojeno i s neúspěchy a odporem," uvedl Löw.

"Ale na druhou stranu je hodně zábavné pracovat s těmito mladými hráči. Cítím hodně energie a to je pro mě jako pro trenéra důležité. Rozhodně stojí za to vložit důvěru do tohoto týmu. Jsem si jistý, že nám to ti hráči jednou splatí," doplnil.

Obává se, že se na reprezentacích v nadcházejících měsících podepíše mimořádně náročný program. Kvůli letošní koronavirové pauze mají soutěže nezvykle nabitou termínovou listinu.

"Pokud my trenéři nebudeme maximálně opatrní, budeme mít příští rok velké problémy. Kalendář je příliš nabitý a hráči ponesou následky. Současná častá zranění mají svůj důvod. Každý trenér musí jednat moudře, pokud má mít v létě čerstvé a fyzicky zdravé hráče," dodal.