Cenná výhra! Češi zvládli derby se Slovenskem, Šilhavého éra začala vítězstvím

před 38 minutami

Michael Krmenčík a Patrik Schick využili nahrávky kapitána Bořka Dočkala a Češi si po výsledku 2:1 připsali první úspěch v Lize národů.

Trnava - Čeští fotbalisté prožili vítěznou premiéru pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým, který v září nahradil Karla Jarolíma. Reprezentanti v druhém utkání skupiny B1 Ligy národů vyhráli v derby bývalých federálních partnerů na Slovensku 2:1 a po úvodní prohře s Ukrajinou si připsali do tabulky první tři body. V 52. minutě otevřel v Trnavě skóre Michael Krmenčík, za deset minut srovnal domácí Marek Hamšík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Patrik Schick.

Češi oživili šance na postup do Ligy A, kam projde vítěz tříčlenné skupiny. Poslední tým spadne do Ligy C. Reprezentanti jsou druzí za Ukrajinou, která má šest bodů. Právě na jejím hřišti v Charkově odehraje český celek v úterý další zápas. Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné duely a také nabízí dodatečnou šanci dostat se na EURO 2020.

Šilhavý při své premiéře vsadil na typické rozestavení 4-2-3-1. Do branky nasadil Vaclíka, na hrotu útoku dostal Krmenčík přednost před Schickem a po dvou letech si v reprezentaci zahráli Pavelka s Vydrou.

Český tým ze sebe po pár minutách setřásl počáteční nervozitu a ve zbytku první půle byl nečekaně lepší. Největší šanci úvodního dějství měli hosté v deváté minutě. Vydrovu nenápadnou střelu zpoza vápna vytlačil gólman Dúbravka na tyč a dorážející Souček překopl v těžké pozici branku.

Češi oproti poslednímu zápasu, který v září prohráli v Rusku 1:5, zlepšili defenzivu a Slováky za první půli nepustili do větší šance. Jen v 19. minutě Hamšík po rohu usměrnil míč patičkou a zasahovat musel Vaclík. Domácí příznivci byli zaskočení a dokonce na svůj tým chvílemi pískali.

Oba celky potřebovaly vzhledem k úvodní prohře ve skupině s Ukrajinou zabrat a v druhé půli se hra otevřela. V 52. minutě nejprve domácí Duda ve velké šanci minul a z protiútoku udeřili hosté. Dočkal kolmicí mezi stopery našel Krmenčíka, ten přetlačil Škriniara a sám před Dúbravkou nezaváhal.

Slováci mohli v 56. minutě srovnat, jenže Mak ve vyložené šanci sám před Vaclíkem mířil vedle. V 62. minutě už ale domácí slavili. Vaclík po rohovém kopu vytáhl Nemcovu hlavičku, dorážející Hamšík už ale zblízka nemohl odkrytou branku minout. Hvězda Neapole gólově oslavila rekordní 108. start v reprezentaci, jímž se osamostatnila před Karhanem.

Slováci výrazně ožili a vytvořili si tlak. Hamšíkovu střelu však nejprve chytil Vaclík a další pak zblokovali obránci. Šilhavému následně vyšlo střídání. Schick byl na trávníku tři minuty, když si naskočil na Dočkalův centr a hlavou k tyči překonal Dúbravku.

Slováci otevřeli hru a hosté mohli v závěru náskok pojistit. Vydrovu střelu ale Dúbravka vytáhl na tyč a Pavelka zblízka nepropálil na brankové čáře Škrtela, jenž předtím zahrál rukou. Češi už výhru udrželi a podruhé ze šesti utkání na Slovensku zvítězili.

Utkání základní skupiny B1 fotbalové Ligy národů v Trnavě:

Slovensko - Česko 1:2 (0:0)

Branky: 62. Hamšík - 52. Krmenčík, 76. Schick. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič, Ponis (všichni Slovin.). ŽK: Hubočan, Škrtel, Škriniar - Dočkal, Souček, Gebre Selassie. Diváci: 17.251.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík (46. Sabo), Škriniar, Škrtel, Hubočan (80. Hancko) - Lobotka - Kucka (54. Weiss), Hamšík, Duda, Mak - Nemec. Trenér: Kozák.

Česko: Vaclík - Kadeřábek (62. Novák), Čelůstka, Brabec, Gebre Selassie - Souček, Pavelka - Vydra, Dočkal, Zmrhal (89. Jankto) - Krmenčík (73. Schick). Trenér: Šilhavý.