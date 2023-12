Belmondo je hloupá kauza, tvrdí kouč, který byl v klubu s hráči. U reprezentace končí

Trenér Tomáš Neumann tvrdí, že jeho rozhodnutí skončit po 18 letech na lavičce futsalového národního týmu neovlivnila kritika po listopadové návštěvě olomouckého nočního klubu Belmondo po boku tří fotbalových reprezentantů.

"Nemělo to žádný vliv. Myslím, že je to hloupá kauza. Prostě se stala a budu se s tím muset vyrovnat," prohlásil Neumann, jenž je členem výkonného výboru Fotbalové asociace ČR

"Určitě necítím, že bych udělal něco špatného. Na mě to žádný vliv nemělo. Nebylo to vůbec téma ke skončení v reprezentaci," řekl třiapadesátiletý kouč, který naposledy povede české futsalisty ve středu v závěrečném zápase neúspěšné kvalifikace MS se Slovinskem.

Neumann byl před posledním duelem kvalifikace o postup na fotbalové mistrovství Evropy 2024 vyfocen v olomouckém podniku s Vladimírem Coufalem, Jakubem Brabcem a Janem Kuchtou.

Fotbalisté museli kvůli návštěvě diskotéky před duelem s Moldavskem opustit mužstvo.

Neumann se v prohlášení pro média tehdy obhajoval tím, že byl v klubu s dcerou a hráče sám nabádal k odchodu do hotelu. Odmítl, že by fotbalisty doprovázel.

Výkonný výbor v listopadu vyzval Neumanna, aby zvážil důsledky své přítomnosti v olomouckém klubu.

Na prosincovém jednání ale uvedl, že nevidí důvod k rezignaci na svou funkci ve "fotbalové vládě". Podle stanov ho může odvolat jedině valná hromada.

"Zjistil jsem, že ve fotbale je obrovský tlak. Já šel do fotbalu, že mu pomůžu, předám mu své know-how, které jsem načerpal za 30 let v byznysu. Bohužel prostředí ještě není takové, aby vás jako rychlokvašku přijalo. To prostředí je velice těžké a je specifické," upozornil Neumann.

Do výkonného výboru byl zvolen v červnu 2021 za spolek F-evoluce. Umí si přestavit, že ve vedení českého fotbalu už dlouho působit nebude.

"Konec u fotbalu nevylučuju. Nejsem tam za Tomáše Neumanna, ale zvolili mě lidé. S těmi debatuju a od nich mám obrovskou podporu," prohlásil Neumann.

"Když budu končit, tak jenom sám za sebe. Ale musím to probrat s lidmi, kteří mě volili," uvedl rodák z Prahy.