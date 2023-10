Hrůza a děs na stadionu. Fotbalový zápas v Indonésii se změnil v masakr

Jedna z největších tragédií v historii sportu se odehrála před rokem, 1. října 2022, na stadionu v indonéském městě Malang. Stála život minimálně 135 lidí.

Po utkání Arema - Persebaya Surabaya indonéské první fotbalové ligy tu vběhli na trávník po porážce 2:3 fanoušci domácího týmu. Policie zakročila slzným plynem a v následném chaosu a tlačenici zemřelo nejméně 125 lidí, další tři stovky osob byly zraněny. Řada lidí pak zemřela na následky zranění. Celkem tyto násilnosti zaplatilo životem nejméně 135 osob.

Při zásahu se policisté snažili davy lidí vyhnat z hrací plochy, zatímco další fanoušci na policisty házeli různé předměty. Podle ministra pro bezpečnostní záležitosti Mohammada Mahfuda byla kapacita stadionu přeplněná.

Prodáno bylo na 42 000 vstupenek, ačkoli kapacita je 38 000 lidí. Násilnosti se podle záběrů ze sociálních sítí odehrávaly i před stadionem, na ulici byla na fotografiích vidět ohořelá policejní auta. Podle policie bylo zničeno nejméně pět vozů.

Soud v souvislosti s touto tragédií začal letos v polovině ledna. Pět lidí bylo obžalovaných z nedbalosti. Podle indonéské vládní komise bylo hlavní příčinou paniky a tlačenice na stadionu to, že policie ve velkém použila slzný plyn. Za další příčiny označila komise přeplněnost stadionu, nedodržování bezpečnostních pravidel a zamčené brány.

Před soudem stanuli tři policisté, jeden soukromý bezpečnostní pracovník a jeden z pořadatelů zápasu. Na začátku března byl odsouzen jeden z pořadatelů k 18 měsícům vězení. Soukromý bezpečnostní pracovník dostal ve stejném případu roční trest. Oba byli shledáni vinnými z nedbalosti.

Odvetný zápas indonéské fotbalové ligy mezi Persebayou Surabaya a Aremou se odehrál letos v polovině dubna bez přítomnosti diváků. Někteří fotbalisté Aremy k utkání nenastoupili, protože se na nich říjnová tragédie podepsala. "Psychicky to bylo hodně náročné. Některé hráče to pořádně sebralo, ale je to naše práce," řekl agentuře Reuters kouč Joko Susilo.

Zápas se měl hrát už začátkem března, ale kvůli obavám z dalších problémů byl odložen.

Tragédie v Malangu je jedním z nejhorších neštěstí na fotbalovém stadionu ve světě. Nejvíce obětí si vyžádaly střety fanoušků v peruánské metropoli Limě po utkání olympijské kvalifikace Peru - Argentina v květnu 1964, kdy zemřelo 328 lidí a na pět set dalších utrpělo zranění. Na stadionu v Akkře v Ghaně přišlo v roce 2001 o život 127 fanoušků.