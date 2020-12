Místo šlágru bundesliga řeší Thuramův plivanec. Nechutné, odsoudil ho spoluhráč

Pěkně draho vyjde Marcuse Thurama jeho plivanec do tváře obránce Hoffenheimu Stefana Posche v sobotním utkání bundesligy.

Ten moment zastínil i parádní souboj Bayernu Mnichov s Leverkusenem a do jeho hlavní role se pasoval Marcus Thuram. Běžela 77. minuta utkání Borussie Mönchengladbach s Hoffenheimem, když třiadvacetiletý potomek slavného francouzského obránce plivl zblízka do obličeje Stefanu Poschovi.

Incidentu předcházel vzájemný střet obou mužů. Thuram si na hranici vápna připravoval pozici na střelu, ale Posch do něj lehce strčil rukama. Během následné emotivní komunikaci se domácí forvard rozhodl vyměnit si něco víc než jen ostré názory.

To ale bylo to poslední, co Thuram v zápase předvedl. Rozhodčí ho po zásahu VAR okamžitě poslal ze hřiště a Hoffenheim přesilovku dokázal využít, čtyři minuty před koncem rozhodl Sessegnon.

Rodák z Parmy tak může počítat s pěkně dlouhým trestem. V září předvedl něco podobného Ozan Kabak ze Schalke, ten ovšem pouze plivnul ve směru k soupeři a minul. Stejně dostal pět zápasů stop. Thuramův prohřešek je daleko horší, Poschovi plivl přímo do obličeje.

"Evidentně mu bouchly pojistky, ale to není omluva. Tohle se mu stát prostě nemůže. Je to nechutné a nepochopitelné," tepal do svého spoluhráče záložník Christoph Kramer. Pochopení Thuram nenašel ani u kouče Marka Rose. který se omluvil za celý klub. "Tohle na hřiště nepatří, je to daleko za čarou," prohlásil.

Francouzský útočník to také pěkně schytává od fanoušků. Přestože Thuram se hned po zápase na twitteru omluvil, jeho sociální sítě zasypalo množství odsuzujících komentářů. Ve sportu a navíc v době koronaviru je takové chování nepřípustné, shoduje se většina z nich.