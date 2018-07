Sparta Praha si, co by 5. nejlepší celek loňského ročníku, zajistil přímou účast ve druhém předkole. Letenští sice během přípravy pouze dvakrát vyhráli, když získali skalp Trenčína a Samary, ale do ligy vstoupili vítězně. Doma přehráli 2:0 Opavu, což může pražský klub nastartovat k úspěšné sezóně. Do dvojduelu se srbským protivníkem jde mužstvo z Letné z pozice favorita a v případě postupu by na něj čekalo dánské Bröndby.