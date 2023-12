Sparta skvěle zvládla duel na Kypru a postupuje. V Seville zavládlo zděšení

Fotbalisté Sparty zvládli díky perfektní první půli klíčový zápas na půdě Arisu Limassol a postoupili do jarního play off Evropské ligy. Určitou dobu to dokonce vypadalo, že by mohli Letenští postoupit z prvního místa přímo do osmifinále, ale ve druhém utkání skupiny nakonec šokovali Glasgow Rangers španělského soupeře Betis Sevilla na jeho hřišti 3:2.

Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v závěrečném 6. kole skupiny C Evropské ligy na hřišti Arisu Limassol 3:1 a z druhého místa postoupili do úvodního vyřazovacího kola soutěže. Poprvé v samostatné historii si tři české týmy zahrají na jaře poháry, vedle Sparty i její městský rival Slavia a Plzeň. Obhájci českého titulu rozhodli o triumfu na Kypru už v prvním poločase, kdy se trefili Jan Kuchta a dvakrát Veljko Birmančevič, skóre upravil v závěru Leo Bengtsson. Letenští venku v pohárech vyhráli poprvé od listopadu 2020 a po sérii 12 zápasů. V "céčku" skončili o bod za Glasgow Rangers, kteří zvítězili na stadionu Betisu Sevilla 3:2. Španělský celek obsadil třetí příčku a přešel do nižší Evropské konferenční ligy, Aris se vzhledem k poslednímu místu už na jaře v pohárech nepředstaví. Soupeř Sparty pro úvodní vyřazovací kolo Evropské ligy, které se odehraje 15. a 22. února, vzejde z pondělního losu. Protivníkem Pražanů bude mužstvo, které ve skupině Ligy mistrů skončilo třetí. Do sestavy Sparty se po třízápasové absenci vrátil stoper Sörensen, jenž nahradil Panáka. Na utkání dorazilo pouze okolo 2500 diváků, z toho zhruba 700 sparťanů, kteří obhájcům českého titulu vytvořili prakticky domácí atmosféru. Hostům v souboji dvou úřadujících mistrů svých zemí výborně vyšel úvod a už po 11 minutách vedli o dvě branky. Nejprve si ve čtvrté minutě dlouhý nákop brankáře Vindahla zpracoval Haraslín, nahrál do vápna Kuchtovi a ten otevřel skóre. Český reprezentant vstřelil gól ve druhém soutěžním utkání po sobě. Za dalších sedm minut udeřili hosté znovu. Kairinen nahrál do strany Birmančevičovi a srbský křídelník prudkou ranou zpoza vápna k tyči nedal gólmanu Vanóvi šanci. Stejně jako Kuchta zaznamenal v této sezoně v dresu Sparty už devátou soutěžní trefu. V 19. minutě zamířil Gomis nad břevno sparťanské branky. Po půlhodině hry Zelený vyslal do úniku Kuchtu, jenže tentokrát domácího gólmana a kapitána nepřekonal. Na druhé straně se centrovaný míč odrazil ke Cajúovi, jehož dělovku z první stoper Vitík odvrátil obětavě hlavou na roh. Bengtsson zase o něco později napálil boční síť. V 36. minutě zraněného sparťanského záložníka Preciada vystřídal Wiesner. V úvodní minutě nastavení první půle se úřadující čeští mistři opět prosadili po spolupráci balkánského dua. Albánec Laci nahrál do běhu Birmančevičovi a ten se nemýlil. Pětadvacetiletý Srb prožil třetí dvougólový zápas v barvách Sparty. Také v sobotním ligovém utkání s Jabloncem Pražané při výhře 3:0 vstřelili všechny branky v úvodním dějství. Druhý poločas už se jen dohrával. V 68. minutě vyslal Kuchta do úniku Birmančeviče, jenže na hattrick nedosáhl, když jeho zakončení zneškodnil vyběhnutý Vaná. Birmančevič proti brazilskému brankáři neuspěl ani o chvilku později přízemní střelou před šestnáctkou. V 76. minutě se do Mayambelovy střely vložil střídající stoper Vydra a Vindahl vyrazil míč na břevno. V 84. minutě upravili domácí konečný výsledek. Střídající Montnor nahrál za sparťanskou obranu a Bengtsson se nemýlil. Sparta porazila Aris i podruhé, v září ho na Letné zdolala 3:2. V pohárech neprohrála ani osmé utkání s kyperským soupeřem, přičemž posedmé zvítězila. Aris vyhrál v "céčku" jediné z šesti utkání, svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho navázali na dva týdny starý triumf 1:0 nad Betisem Sevilla a triumfovali v šestém soutěžním zápase v řadě. Sparta se v jarní vyřazovací části některého z pohárů představí podruhé za poslední tři sezony. Sevillu umlčel Roofe Vzhledem k tomu, že duel letenského týmu na hřišti Arisu Limassol byl od začátku jasnou záležitostí, bylo pravděpodobné, že ze souboje Betis Sevilla - Rangers bude v soutěži pokračovat pouze jeden tým. Skotský celek v první půli dvakrát vedl po gólech bývalého slávisty Simy a Desserse, v prvním případě ale odpověděl Miranda a ve druhém Pérez. Po divoké první půli se hra zklidnila a domácí v čele s Iscem bušili do soupeřovy obrany - chtěli rozhodnout a zajistit si postup z prvního místa. Několikrát byli blízko kýženému gólu, ale v 78. minutě přišel absolutní šok. Střídající Roofe, českým fanouškům známý kvůli brutálnímu zákroku na slávistického gólmana Ondřeje Koláře, se dostal k odraženému míči a prostřelil domácího gólmana. Velký favorit skupiny se už ze šoku nevzpamatoval a čeká ho pouze Konferenční liga. Utkání 6. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy: Aris Limassol - Sparta Praha 1:3 (0:3) Branky: 84. Bengtsson - 11. a 45.+1 Birmančevič, 4. Kuchta. Rozhodčí: Osmers - Beitinger, Schaal - Brand (video, všichni Něm.). ŽK: Cajú, Brown - Krejčí, Kairinen. Aris: Vaná - Yago, Moucketou-Moussounda (46. Brorsson), Uroševič, Cajú - Mayambela (76. Spoljaric), Struski, Szöke (65. Brown) - Bengtsson, Gomis (65. Montnor) - Kokorin (84. Stepiňski). Trenér: Špilevskij. Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen (66. Vydra), Krejčí - Preciado (36. Wiesner), Kairinen, Laci, Zelený - Birmančevič (78. Pešek), Haraslín (66. Karabec) - Kuchta (78. Olatunji). Trenér: Priske. Betis Sevilla - Glasgow Rangers 2:3 (2:2) Branky: 14. Miranda, 37. Pérez - 10. Sima, 20. Dessers, 78. Roofe. 1. Glasgow Rangers 6 3 2 1 8:6 11 2. Sparta Praha 6 3 1 2 9:7 10 3. Betis Sevilla 6 3 0 3 9:7 9 4. Aris Limassol 6 1 1 4 7:13 4

