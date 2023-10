Sparta je největší klub v Česku, ale očekávám, že na Letné vyhrajeme, řekl Sima

Útočník fotbalistů Glasgow Rangers Abdallah Sima považuje Spartu, na jejímž hřišti se skotský tým představí ve čtvrtečním utkání skupiny Evropské ligy, za největší mužstvo v Česku. Bývalý hráč Slavie očekává, že "Jezdci" na Letné zvítězí.

"Sparta je největší tým v Česku, budeme muset hrát na stejné úrovni jako proti Hibernian. Očekávám ale, že vyhrajeme," uvedl Sima v rozhovoru pro deník Daily Record po sobotní ligové výhře 4:0 nad Hibernian, k níž přispěl dvěma trefami.

"Znám Spartu velmi dobře ze svého působení v Česku, bude to těžký zápas. S ohledem na naší kvalitu si ale myslím, že je u nich doma můžeme porazit. Věřím v to," prohlásil dvaadvacetiletý senegalský reprezentant.

Letenský celek poznal během angažmá ve Slavii, kde působil v letech 2020 až 2021. Na Letnou má dobré vzpomínky, jelikož v prosinci 2020 tam dvěma góly rozhodl v derby o výhře 3:0.

"Už dva roky v Praze nejsem, ale na své působení tam mám spoustu hezkých vzpomínek. Hrál jsem za Slavii, takže mě sparťanští fanoušci nebudou mít rádi. Mám ale radost, že se tam vracím v dresu Rangers, a udělám všechno pro to, abychom vyhráli," řekl Sima.

V létě 2021 přestoupil ze Slavie do Brightonu. Ihned po příchodu do Anglie odešel hostovat do druholigového Stoke, i kvůli sérii zranění se však neprosadil.

V minulé sezoně hostoval ve francouzském Angers a letos v létě odešel na roční hostování do Rangers.

V jejich dresu skóroval v pěti soutěžních zápasech po sobě, v úvodním utkání hlavní fáze Evropské ligy proti Betisu Sevilla dokonce brankou rozhodl o triumfu 1:0.

Následně ale Rangers prohráli na hřišti kyperského Arisu Limassol 1:2, všechny týmy ve "sparťanské" skupině tak mají po třech bodech.