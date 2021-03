Slavii kvůli událostem v Glasgow kontaktoval vyšetřovatel UEFA

O hlasy voličů v letošních sněmovních volbách se chce ucházet Aliance pro budoucnost (APB), která je pokračovatelkou Občanské demokratické aliance (ODA) a sdružuje politiky z menších neparlamentních stran. Předsedou je miliardář Pavel Sehnal, s ním budou usilovat o vstup do sněmovny politici Agrární demokratické strany, Strany konzervativní pravice - Řád národa a Demokratické strany zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, uvedli zástupci aliance na tiskové konferenci.

Uskupení je otevřené i dalším neparlamentním stranám. Cílem je získat více než pět procent hlasů a osm reprezentantů v dolní komoře.

Sehnal je od roku 2016 předsedou obnovené ODA, která se pro potřeby nového projektu na únorovém sněmu přejmenovala na APB. Sehnal to zdůvodnil tím, že do letošních voleb jde řada politických koalic, proto se podle něj i politici menších stran rozhodli jít do voleb společně. Podle předsedy Agrární demokratické strany Pavla Šrámka je pro mimoparlamentní strany diskriminující pětiprocentní hranice nutná pro vstup do sněmovny.