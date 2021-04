Slavia veze senzační výsledek, Holeš v nastavení vyrovnal. Euforie, líčil pak střelec

Fotbalisté Slavie Praha remizovali v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Arsenalu 1:1.

Domácí poslal v Londýně v 86. minutě do vedení střídající Nicolas Pépé, ale ve třetí minutě nastavení vyrovnal po rohovém kopu Tomáš Holeš, číhající na zadní tyči.

"Vyrovnání v devadesáté minutě na Arsenalu? Velká euforie a hlavně dobrá naděje do odvety," rozplýval se autor trefy v rozhovoru pro Českou televizi. "Gól na Arsenalu si asi budu pamatovat do konce života. Neměl jsem chodit na zadní tyč, ale byl to poslední roh. Chtěl jsem si míč najít a zavřít to. Provi to krásně kopnul, někdo to tam tečoval. Já do toho skočil a ještě štěstí, že to gólman nevytáhl," popisoval klíčový moment Holeš, jenž v utkání musel netradičně zaskočit na postu stopera.

Do slávistické sestavy se po zranění vrátil brankář Kolář, který před třemi týdny v odvetě osmifinále v Glasgow proti Rangers po brutálním faulu od protihráče utrpěl zlomeninu v obličeji. Reprezentační gólman nastoupil s ochrannou maskou a helmou.

Pražané měli z různých důvodů k dispozici jediného klasického stopera Zimu a trenér Trpišovský k němu do středu obrany zatáhl ze zálohy Holeše.

Červenobílí vstoupili do utkání proti finalistovi Ligy mistrů z roku 2006 poměrně aktivně. Ve 14. minutě napálil zpoza vápna míč Provod, ale přestřelil. V dalším průběhu první půle získali převahu "Kanonýři", v jejichž základní sestavě chyběli kanonýr Aubameyang a zraněný Ödegaard.

Ve 29. minutě měli domácí největší šanci úvodního dějství. Saka si pohlídal ofsajd, zaběhl si za obranu, ale sám před Kolářem zamířil těsně vedle. Slávistický gólman pak před pauzou vytáhl Holdingovu hlavičku.

Krátce po změně stran Zima fauloval těsně před vápnem a Koláře z přímého kopu po střele Williana, který předloni s Chelsea vyřadil Slavii, zachránila tyč. V 58. minutě se dostal do brejku Bořil, ale Leno jeho tečovaný pokus vykopl.

Po hodině hry ztratil míč ve středu pole Oscar, vyslal tím do úniku Lacazetteho a Kolářovi tentokrát pomohlo břevno. Nejlepší střelec Arsenalu v této sezoně Premier League pak měl další šanci, v těžké pozici ale odkrytou branku netrefil. Čtvrt hodiny před koncem mířil zpoza vápna kousek vedle Partey.

V 76. minutě měl na noze vedoucí gól střídající Ševčík, na předloňské dvě branky ze hřiště Chelsea ale nenavázal a minul. Až desátý celek Premier League pak hned trojnásobně vystřídal a jeden z čerstvých hráčů Aubameyang mohl okamžitě udeřit, v dobré šanci ale minul. Martinelliho tečovaná střela pak skončil těsně nad.

V 86. minutě už domácí vedli. Na přihrávku za obranu si naběhl Pépé a jemným obloučkem otevřel skóre. Pražané se ale nevzdali a dokázali dát před odvetou důležitý vyrovnávací gól. Provodovu střelu ještě vytáhl Leno na tyč, po následném rohu ale propadl míč k Holešovi a ten dal hlavou svoji první branku v pohárech.

Slávisté na poslední chvíli odvrátili první porážku po 21 soutěžních zápasech a na stadionu Arsenalu uhráli mnohem lepší výsledek než v roce 2007 v Lize mistrů, kdy tam utrpěli dodnes nejvyšší pohárový debakl - 0:7.

Slávisté neprohráli ani třetí venkovní zápas ve vyřazovací fázi Evropské ligy, v předchozích kolech vyřadili jiné ostrovní týmy Leicester a Glasgow Rangers.

Odvetu bude hostit český mistr v Edenu za týden. Postupující se v semifinále utká s lepším z dvojice Dinamo Záhřeb - Villarreal.

Červenobílí hrají čtvrtfinále v pohárech popáté v historii a podruhé za poslední tři roky. Předloni mezi nejlepšími osmi týmy Evropské ligy po porážkách 0:1 doma a 3:4 venku vypadli s jiným londýnským klubem Chelsea. Ze čtvrtfinále Pražané postoupili jen v roce 1996, kdy si semifinálovou účastí v Poháru UEFA vytvořili dosavadní maximum na evropské scéně.

Úvodní utkání čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy:

Arsenal FC - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Branky: 86. Pépé - 90.+3 Holeš. Rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallberg (všichni Švéd.) - Munuera (video, Šp.). ŽK: Zima (Slavia). Bez diváků.

Arsenal: Leno - Bellerín, Holding, Gabriel, Cédric Soares - Partey (77. Alnaní), Xhaka - Saka (77. Pépé), Smith Rowe (88. Ceballos), Willian (73. Martinelli) - Lacazette (78. Aubameyang). Trenér: Arteta.

Slavia: Kolář - Bah, Holeš, Zima, Bořil - Hromada (46. Ševčík) - Oscar (69. Lingr), Stanciu (84. Masopust), Provod, Olayinka (85. Traoré) - Sima (69. Kuchta). Trenér: Trpišovský.

Dinamo Záhřeb - Villarreal 0:1 (0:1)

Branka: 44. Moreno z pen.

Ajax Amsterdam - AS Řím 1:2 (1:0)

Branky: 39. Klaassen - 57. Pellegrini, 87. Ibaňez.

Granada - Manchester United 0:2 (0:1)

Branky: 31. Rashford, 90. Fernandes z pen.