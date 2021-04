Zničíme ti kariéru, hrozil prý Arsenal Čechovi, jehož obvinil z rasistické urážky

Jakmile se fotbalisté Arsenalu dnes rozestaví k zahájení duelu čtvrtfinále Evropské ligy se Slavií, pravděpodobně nezapomenou pokleknout v gestu na podporu hnutí Black Lives Matter. Boj proti rasismu je v Londýně velkým tématem a o svých zkušenostech před zápasem s červenobílými promluvil i brazilský křídelník Willian.

Arsenal vystupňoval tlak na zvýraznění problému rasismu. Minulý týden přišel londýnský klub s iniciativou nazvanou #StopOnlineAbuse, v předvečer zápasu se Slavií pak o napadání na sociálních sítích promluvil útočník Willian.

Dvaatřicetiletý Brazilec popsal útoky, kterým musí čelit, a zároveň vyzval Liverpool, aby se přidal v boji proti rasismu poté, co byli jeho hráči Trent Alexander-Arnold a Naby Keita terčem urážek po úterní porážce 1:3 s Realem Madrid ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

Pro Arsenal je zápas se Slavií o to citlivější, že Glen Kamara, kterého měl údajně rasisticky napadnout v pohárovém utkání v Glasgow Ondřej Kúdela, je odchovancem právě Gunners.

Slávistický stoper do Londýna neodcestoval i vzhledem k tomu, že i přes vyjádření inspektora UEFA, že o jeho rasistickém útoku není sebemenší důkaz, dostal "preventivní" zákaz startu. Téma rasismu ale v Londýně rezonuje i tak.

Arsenal navíc incident s osočením z rasistických urážek ze strany českého hráče už zažil. Na světově proslulém turnaji mládežnických družstev šestnáctiletých All Stars Cupu v Praze v roce 2017.

Hrál se důležitý zápas o postup ze skupiny mezi Zbrojovkou Brno a Arsenalem, londýnskému družstvu stačil bod. Šikovný útočník moravského souboru Antonín Svoboda (nyní rakouský Red Bull Salcburk) dost protivníka trápil. Obránce Samuel Okoye si s ním mnohdy nevěděl rady, ostré střety se množily.

Všechno se však stalo bezvýznamným, když rovněž nigerijský rodák po porážce 1:2, která pustila dál Brno, obvinil českého protihráče z rasistické urážky. Údajně padlo slovo "černoch" v nepřijatelné podobě.

Brněnský útočník se hájil, že ho Okoye nestále okopával, tahal za dres, držel rukama i štípal. Případ musel řešit direktoriát turnaje. A Arsenal hrozil, že když nebude provinilec přísně potrestaný, prestižní mládežnický podnik snad opustí.

"Mysleli jsme, že postačí, když si kluci upřímně vyříkají - co jsme si, to jsme si," vzpomíná člen vedení turnaje Jiří Valín. "Jeden držel a okopával, druhý měl nemístnou poznámku. Podají si ruce a hotovo," navrhoval řešení. "Ale na to Arsenal nechtěl v žádném případě přistoupit, požadoval přísný trest," přibližuje atmosféru, v jaké se jednalo.

"Dokonce nám jeho zástupce oznámil, že když tak neučiníme, českému hráči zničí kariéru," přidává se ředitel Jaroslav Novák. "Vyvěsí jeho jméno na svůj Twitter, všichni ho znectí," zdůrazňuje. "Nebylo možné ho uklidnit, připomínky, že čeští kluci nemají s takovým rasismem žádné zkušenosti a ani český národ nemá k tomu historické vztahy, nijak nepomáhaly, vedl si svou," připojuje Novák.

Nakonec Svoboda dostal trest jednoho zápasu. Brno bez něj ve čtvrtfinále neuspělo. A pro cenu pak vyslalo hráče tmavé pleti, aby dokázalo, že jakékoli takové předsudky jsou klubu cizí, že šlo o ostřejší reakci v zápalu boje.

Jak si povede Slavia proti Arsenalu? "Slavia sice dokázala dvakrát po sobě na britských ostrovech uspět, ale tentokrát ji čeká mimořádně nepříjemná zkouška, protože se pražskému mužstvu rozpadla defenziva. Sešívání letí do Londýna bez stoperské dvojice Deli - Kúdela, na marodce je dlouhodobě Hovorka. Ukrajinec Kačaraba navíc není zapsán pro soupisku Evropské ligy, a tak jediným zdravým stoperem zůstává Zima. K tomu je potřeba přičíst nejistý start gólmanské jedničky Koláře, i kdyby český reprezentant nastoupil, tak není jisté, jak dlouho na hřišti vydrží. To všechno se promítá do výrazně favoritního kurzu 1,61 na domácí Arsenal," říká expert Fortuny Roman Kovařík. "Rovněž sázkaři tentokrát propadají dílčí skepsi, na anglický celek míří téměř 90 % všech vkladů, na Slavii jen 6 %, zbytek putuje na remízu. Hosté přesto mohou do odvety přijet se solidním výsledkem, což znamená vstřelit na Emirates Stadium branku, protože také domácí defenziva počítá ztráty a do hry nejspíš nezasáhnou Luiz a Tierney. Oba celky by se tak mohly v utkání gólově prosadit v kurzu 1,81," doplňuje expert Fortuny Roman Kovařík.

