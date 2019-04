Slavia se jen tak nevzdá, varuje před odvetou Giroud

před 26 minutami

Fotbalisty Chelsea překvapilo, jak vyrovnaný zápas s nimi před týdnem v Edenu sehrála v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy pražská Slavia. "Blues" jsou proto před čtvrteční domácí odvetou navzdory úvodnímu vítězství 1:0 velmi opatrní a je jim jasné, že k postupu budou muset podat stoprocentní výkon. Trenéři londýnského velkoklubu plánují pár změn v sestavě.

"Slavia byla před týdnem dobrá. Byli jsme překvapeni tím, jak nás tlačili. První poločas byl hodně těžký a hodně nás napadali po celém hřišti. V druhém poločase už jsme více kontrolovali hru, ale slávisté byli stále nebezpečnější. Jen tak se nevzdají. Musíme zítra podat stoprocentní výkon," řekl na tiskové konferenci útočník Olivier Giroud.

"Věděli jsme už před prvním zápasem, že to nebude se Slavií jednoduché. A to se potvrdilo. Víme, proti jak dobrému týmu stojíme. Zítra musíme ukázat to nejlepší, co umíme," dodal asistent Gianfranco Zola, který mezi novináři zastoupil hlavního kouče Maurizia Sarriho, jenž má problémy se zubem.

Chelsea před týdnem v Edenu nenasadila do základní sestavy některé opory v čele s hlavní hvězdou Edenem Hazardem. "Nemyslím, že jsme měli minulý týden nějaký slabší tým. Taky jsme zahráli dobře. Zítra asi nějaké změny budou, ale neřekl bych, že jich bude zase nějak hodně," uvedl Zola.

Chelsea v Premier League bojuje o místa zaručují start v příštím ročníku Ligy mistrů, účast si však může zajistit i případným triumfem v Evropské lize.

"Řekl bych, že je to další z cest. Pořád máme ještě dobrou šanci i z ligy. Bohužel jsme teď prohráli v Liverpoolu, ale odehráli jsme dobrý zápas. Myslím, že nemusíme přemýšlet jen nad tím, že potřebujeme vyhrát Evropskou ligu, abychom se dostali do Ligy mistrů," uvedl Zola.

"Lidé říkají, že to nebyla moc dobrá sezona. Ale pokud se dostaneme do finále Evropské ligy a budeme ve čtyřce v lize, myslím, že to bude podařená sezona," dodal bývalý italský reprezentant.