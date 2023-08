Slavia pálila šance, góly dávala až v závěru. Ukrajinský Luhansk porazila 2:0

Fotbalisté Slavie v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy porazili doma Luhansk 2:0. V závěru se prosadili Muhamed Tijani a Lukáš Masopust.

Fotbalisté pražské Slavie v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy udolali doma dvěma brankami v závěru Luhansk 2:0 a výrazně se přiblížili účasti ve skupinové fázi. Český vicemistr se proti třetímu celku minulé sezony ukrajinské nejvyšší soutěže dlouho trápil v koncovce, až v 81. minutě otevřel skóre střídající Muhamed Tijani a na začátku čtvrté minuty nastavení přidal pojistku Lukáš Masopust.

Odveta je na programu za týden v polském Lublinu, kde má Zorja domácí pohárový azyl kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu. Pokud by slávisté nadějně rozehrané dvojutkání nečekaně ztratili, přešli by do skupiny Evropské konferenční ligy. Pražané navázali na dvě vítězství z předchozího předkola proti jinému ukrajinskému klubu Dnipru a ani v osmém soutěžním utkání v sezoně neprohráli.

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:

Slavia Praha - Zorja Luhansk 2:0 (0:0)

Branky: 81. Tijani, 90.+4 Masopust. Rozhodčí: Tohver - Koiv, Klaasen (všichni Est.) - Higler (video, Niz.). ŽK: Dryšljuk, Guerrero, Batagov, Jacyk, Turbajevskij, Lalatovič (trenér, všichni Luhansk). Diváci: 18.522.

Slavia: Kolář - Masopust, Holeš, Vlček - Douděra (88. Wallem), Zafeiris, Ševčík, Provod (69. Ogungbayi) - Jurásek (58. Van Buren), Schranz (57. Jurečka) - Chytil (69. Tijani). Trenér: Trpišovský.

Luhansk: Turbajevskij - Jordan, Batagov, Snurnicyn - Kyrjuchancev (86. Alefijrenko), Dryšljuk, Myšňov (46. Mičin), Vantuch - Jacyk (77. Čurko), Anťuch (82. Gorbač) - Guerrero (82. Bugaj). Trenér: Lalatovič.