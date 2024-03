Slavia doplatila na zbytečnou červenou Dioufa. I v deseti ale AC Milán vzdorovala

Fotbalisté Slavie v dlouhém oslabení prohráli v úvodním osmifinále Evropské ligy v Miláně s AC 2:4 a před odvetou se jim vzdálil postup. Všechny branky padly po vyloučení El Hadjiho Malicka Dioufa z 26. minuty.

David Douděra střílí vyrovnávací gól do sítě AC Milán | Foto: Reuters

Přesilovku za osm minut využil Olivier Giroud, vzápětí srovnal David Douděra, ale ještě do pauzy získal semifinalista minulého ročníku Ligy mistrů dvoubrankový náskok po gólech Tijjaniho Reijnderse a Rubena Loftus-Cheeka. V 65. minutě snížil střídající Ivan Schranz, ale poslední slovo měl Christian Pulisic. Odveta je na programu za týden v Edenu.

Slavia ani v devátém utkání v pohárech na italské půdě nezvítězila, ve skupině prohrála v Římě s AS 0:2. Naopak AC Milán ovládl i sedmý domácí zápas proti českému týmu v soutěžích UEFA. Pražané, kteří coby vítěz skupiny na rozdíl od soupeře vstoupili do vyřazovací fáze až nyní v osmifinále, hrají jarní část pohárů pod trenérem Jindřichem Trpišovským počtvrté. V letech 2019 a 2021 došli v Evropské lize do čtvrtfinále.

Trpišovský změnil rozestavení a do zahajovací jedenáctky poprvé na jaře nasadil jednu ze zimních posil Zmrzlého. Pražané se historicky druhého nejúspěšnějšího týmu Ligy mistrů, který ovládl prestižnější klubovou soutěž sedmkrát, v úvodu nezalekli a mohli otevřít skóre. Diouf však v dobré pozici netrefil míč a v 15. minutě Douděra zamířil kousek vedle.

Slávisté drželi aktuálně třetí tým italské ligy na distanc, ale v 26. minutě jim výrazně zkomplikoval plány Diouf. Jedna ze zimních posil ostře prošlápla nohu Pulisicovi a turecký rozhodčí neváhal s udělením červené karty.

Domácí využili přesilovku rychle. Z levé strany nacentroval Leao a Giroud ve 34. minutě hlavičkou na zadní tyči v pádu otevřel skóre. Červenobílí dokázali i v oslabení překvapivě záhy odpovědět. Po rohovém kopu napřáhl těsně za vápnem Douděra a povedeným volejem s pomocí tyče překonal Maignana, který míč stihl jen lehce tečovat.

Milánští si před pauzou vytvořili velký tlak. Gólman Staněk, který v neděli při bezbrankové remíze v ligovém derby na Spartě debutoval v soutěžním utkání za Slavii, ještě ve 42. minutě vytáhl Gabbiaovu hlavičku, ale vzápětí už inkasoval.

Po nakrátko rozehraném rohu si za vápnem navedl míč na střelu Reijnders a skákavým pokusem na přední tyč vrátil AC vedení. V první minutě nastavení úvodního dějství bylo s Pražany ještě hůře, když se po rohovém kopu prosadil razantní hlavičkou Loftus-Cheek.

Po přestávce domácí dvakrát vystřídali v obraně a v přesilovce přistoupili k druhému poločase poněkud ležérně. Slávisté nepouštěli italského giganta k velkým šancím a naopak sami nečekaně udeřili. Provodův centr propadl až ke střídajícímu Schranzovi a ten v 65. minutě krátce po příchodu na trávníku povedenou ranou na zadní tyč snížil. V pohárech skóroval už popatnácté.

Domácí znovu zabrali až v závěru poločasu. Jovič ještě minul, ale v 85. minutě se Leao po individuální akci zbavil Vlčka a míč na cestě do sítě ještě tečoval Pulisic. Slavia tak nedokázala na stadionu San Siro navázat na remízu 1:1 z Ligy mistrů v roce 2019 proti městskému rivalovi Interu. Červenobílí v posledních třech soutěžních zápasech nezvítězili, před nedělní remízou na Spartě prohráli s letenským rivalem ve čtvrtfinále domácího poháru.

Úvodní utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy:

AC Milán - Slavia Praha 4:2 (3:1)

Branky: 34. Giroud, 44. Reijnders, 45.+1 Loftus-Cheek, 85. Pulisic - 36. Douděra, 65. Schranz. Rozhodčí: Meler - Eyisoy, Ersoy - Ulusoy (video, všichni Tur.). ŽK: Florenzi, Calabria (oba Milán). ČK: 26. Diouf (Slavia).

AC Milán: Maignan - Florenzi (46. Calabria), Kjaer, Gabbia (46. Tomori), Hernandez - Adli, Reijnders (80. Binnásir) - Pulisic, Loftus-Cheek (66. Jovič), Leao - Giroud (80. Okafor). Trenér: Pioli.

Slavia: Staněk - Vlček, Holeš, Zima, Diouf - Masopust (87. Wallem), Oscar - Douděra (87. Tomič), Provod (83. Jurečka), Zmrzlý (83. Bořil) - Chytil (61. Schranz). Trenér: Trpišovský.