Skvělé místo, pochválil Priske stadion Rangers. Na Ibrox ale nemá dobré vzpomínky

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske považuje čtvrteční utkání 4. kola skupiny Evropské ligy na hřišti Rangers za klíčové. Doufá, že padesátitisícovou kulisu na Ibrox Stadium využijí jeho svěřenci jako motivaci navíc.

Na tiskové konferenci uvedl, že na domácí prostředí "Jezdců" nemá nejlepší vzpomínky, jelikož jako asistent trenéra tam v roce 2019 neuspěl s Midtjyllandem. I díky tomu však krátce nato začal kariéru jako hlavní kouč.

Rangers i Sparta po vzájemné bezbrankové remíze v Praze ztrácejí v "céčku" na vedoucí Betis Sevilla dva body, o bod za nimi je Aris Limassol.

První celky ze skupin projdou do osmifinále, druhé se v play off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s týmy z třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

"Je to těžká a poměrně vyrovnaná skupina, kterou teď vede Betis. My i Rangers jsme proti němu odehráli vyrovnané utkání, v němž ukázal svou kvalitu. Zítřejší zápas je z tohoto hlediska klíčový, oba bojujeme o druhé místo. Podle mě může každý porazit každého. Aris taky dokáže potrápit. Pořád se hraje o hodně bodů. Zítra můžeme udělat dobrý krok k prvním dvěma místům," řekl Priske.

"Všichni se na zápas těší. Čeká nás výborná atmosféra. Hodně lidí si nebude přát naše vítězství. Musíme to využít jako motivaci. Takovéhle velké zápasy jsme chtěli hrát. Vyžaduje to energii a týmového ducha, což rozhodně máme," prohlásil šestačtyřicetiletý Dán.

V srpnu 2019 ve 2. předkole Evropské ligy Midtjylland podlehl Rangers doma 2:4 a na Ibroxu 1:3. "Bylo to hořká zkušenost. O několik dnů později se kouč Kenneth Andersen rozhodl skončit a od té doby působím jako hlavní trenér," řekl Priske.

"V té době jsem pracoval jako asistent už sedm osm let. Měl jsem cíl a ambice stát se hlavním trenérem, ale Andersen byl dobrý přítel a kolega. Když začnete trenérskou kariéru, je jasné, že pomalu rostou vaše ambice," podotkl.

Rangers pod vedením belgického trenéra Philippea Clementa, s nímž Priske v letech 2006 až 2008 hrál v FC Bruggy, v pěti soutěžních zápasech neprohráli a nezvítězili pouze na Letné.

"Je těžké hodnotit Rangers na dálku, ale mají za sebou dobré zápasy. Obzvlášť v tom posledním (v semifinále Ligového poháru proti Hearts, výhra 3:1) hráli velmi dobře. Někteří hráči se jim vrátili po zranění. Danilo jim hodně pomůže. Pořád si myslím že (Abdallah) Sima je dobrý hráč, v Praze nás zlobil. Bude to těžká bitva v nelehké atmosféře," uvedl Priske.

"Snažíme se připravit kluky na maximum. Soustředíme se na věci, které se nám v prvním utkání povedly, ale také na to, že v takovém zápase potřebujeme některé věci změnit, zejména v obraně. Snad to bude vyrovnané utkání a detaily rozhodnou v náš prospěch," řekl někdejší hráč Genku a Portsmouthu.

Navzdory špatným vzpomínkám na něj Ibrox zapůsobil. "Je to krásný fotbalový stadion s dobrou a intenzivní atmosférou. O tom fotbal je. Je to divadlo, kde lidé tlačí svůj tým. Je to skvělé místo. Máme tu za úkol odvézt do Prahy body," prohlásil Priske.

S týmem neodcestovali do Skotska zraněný kapitán Ladislav Krejčí a také křídelník Jakub Pešek. "Peškova žena brzy porodí, takže s ní zůstal doma a stará se o ni," konstatoval kouč Sparty.