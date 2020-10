Shazovali nás, byli namistrovaní, vítězství je krásná odměna, těšilo kouče Liberce

Trenér Pavel Hoftych připustil, že liberecké fotbalisty v utkání 1. kola základní skupiny Evropské ligy doma proti Gentu částečně motivovalo i sebevědomé, až namyšlené předzápasové vystupování soupeřova trenéra Wima De Deckera.

"Dočkali jsme se vítězství, krásná odměna. Oni byli před zápasem trochu namistrovaní, shazovali kvalitu našeho mančaftu," prohlásil Hoftych.

"Vyjádření jejich trenéra jsme zaznamenali, hráčům jsme to i přetlumočili. Přijedeme, sebereme tři body a odjedeme, ať se tu dlouho nezdržujeme. Měli i výhrady k trávníku, který je podle mě fantastický. Byl to určitý motivační faktor, ale nebyl to faktor, na kterém jsme to měli postavené. Měli jsme to postavené na týmové práci," uvedl kouč Liberce.

Gent měl v zápase více šancí, ale gól dal pouze v 29. minutě Júsuf Hilál. "Bereme to, že to bylo šťastné vítězství. Ale šli jsme si za tím, jdeme si za tím celou dobu a teď se nám to vrátilo," pochvaloval si liberecký stratég.

"Ubojovali jsme to týmovým výkonem, kluci se vydali ze všech sil. Soupeř byl herně lepší, hrál fantasticky. Několikrát nás podržel Filip Nguyen a dokázali jsme proměnit jednu ze svých tří šancí," doplnil Hoftych.

"Neřekl bych, že jsem hrdinou," klopil skromně oči chválený Filip Nguyen. "Všichni kluci podali zodpovědný výkon, celkově ten týmový výkon byl dobrý a odrazilo se to na výsledku. Oni většinu zápasu drželi balon a snažili se to prostrkávat do vápna, ale kluci dobře nabírali jejich náběhy. Co prošlo, to jsem za obranou posbíral já," líčil liberecký gólman.

Podle Nguyena zvedne nečekaný úspěch týmu sebevědomí. "Ale pořád zůstáváme ve skupině outsiderem. Jedna výhra nedělá skupinu, čeká nás ještě pět zápasů," připomněl brankář.

Liberec navzdory nejnižšímu rozpočtu jako jediný ze tří českých zástupců v úvodu skupiny bodoval, Slavia i Sparta prohrály. "Slovan je na to zvyklý dlouhodobě, ať to bylo i za jiných trenérů. Kdykoliv se dostal na dostřel Evropy, pravidelně sbírá body do koeficientu. Byli bychom rádi, kdyby dnes bodovaly všechny mančafty, protože český koeficient se trochu propadá," konstatoval Hoftych.

"Můžeme soupeřit v lize se Slavií, Spartou, Plzní, i když jsou silnější hráči na trhu, ale tady v Evropě si všichni přejeme. Každý chceme, aby i další mužstva bodovala. Dnes jsme to byli my, příště věřím, že nás bude víc a třeba zase my," doplnil.

Liberec úspěšným vstupem do skupiny ukázal, že může pomýšlet na boj o postup. "Uvidíme, jak nás to nakopne do těch dvou venkovních zápasů na Crvené zvezdě Bělehrad a na půdě Hoffenheimu. Je to super začátek, hlavně proto, že jedeme na dva zápasy ven," uvědomoval si Hoftych.

"Podle náznaků si myslíme, že se mezitím rozběhne i česká liga. Určitě nás teď čeká velká porce zápasů, hodně dojíždění, přeletů. Z toho pohledu je fantastické, že se nám v prvním zápase podařilo získat tři body," uvedl Hoftych.

Mrzelo ho, že se kvůli koronavirovým omezením v zemi hrálo bez diváků. "Za normálních okolností by už na rozcvičku přišlo pět tisíc lidí, při zápase pak devět tisíc," kalkuloval liberecký expert.

"Obrovská škoda pro fotbal a celkově pro sport. Dívat se na Ligu mistrů bez kulisy, třeba na Real Madrid na tréninkovém stadionu, je směšné a katastrofální. Taková je doba, ale věřím, že se zklidní a přinese zase diváky do hlediště," dodal Hoftych.