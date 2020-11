Rána pro Slavii. Před Evropskou ligou má další dva nakažené hráče

Koronavirus nadále komplikuje přípravu fotbalistů Slavie na čtvrteční zápas základní skupiny Evropské ligy proti Nice.

Po pondělní zprávě o třech pozitivně testovaných hráčích základní sestavy dnes trenér Jindřich Trpišovský potvrdil, že testy odhalily další tři nakažené osoby v klubu. Jde o dva hráče a jednoho člena širšího realizačního týmu. Mužstvo doplnili hráči z B-týmu.

O nákaze tří českých reprezentantů informoval v pondělí na twitteru klubový šéf Jaroslav Tvrdík. Přestože jména nezveřejnil, z úterní nominace na listopadový reprezentační sraz je patrné, že jde o obránce a kapitána Jana Bořila, stopera Ondřeje Kúdelu a záložníka Lukáše Provoda. Nyní se k nim přidali další dva hráči.

"Ta doba to přináší, je to nestandardní situace, že do poslední chvíle nevíme, se kterými hráči počítat. V pondělí jsme měli odpoledne trénink, měli jsme něco připraveného a hodinu před ním nám vypadli tři hráči kvůli pozitivnímu testu. Dneska se ta situace opakovala," prohlásil Trpišovský.

"Je složitější se připravovat na soupeře, ale na druhou stranu se s tím musíme srovnat. Dokud máme 11 hráčů, kteří můžou nastoupit, je to věc, o kterou se musíme starat. Teď to potkalo nás, příště to potká někoho jiného. Myslím si, že máme pořád dostatek hráčů na to, abychom se se situací vyrovnali," uvedl čtyřiačtyřicetiletý rodák z Prahy.

Horší je podle něj situace pro fotbalisty. "Někteří se na poslední chvíli dozvídají, že nastoupí, jelikož jiní nemůžou. Připravujeme se, co to jde, chceme ve čtvrtek uspět. Máme k dispozici 14 hráčů a vybereme z toho to nejlepší, co bude potřeba na utkání, a pokusíme se ho zvládnout," řekl někdejší kouč Žižkova či Liberce.

"Zítra nás čeká špičkový tým francouzské ligy. Bylo by ideální mít k tomu kompletní kádr a možnost střídat podle toho, jak bychom potřebovali, což nám s Leverkusenem pomohlo. Realita je ale taková. Nějaké plány to naruší, protože složení základní jedenáctky mohlo být jiné," konstatoval Trpišovský.

Navzdory problémům doufá, že sestaví silný celek. "Věřím, že z těch hráčů, co máme, se nám podaří poskládat silnou jedenáctku. To, co nás bude limitovat, je možnost střídat a něco s tím zápasem dělat," prohlásil Trpišovský.

"Budeme se modlit, aby nám nikdo další v průběhu zápasu nevypadl, protože máme velký problém s defenzivními hráči. V tuto chvíli to vypadá, že ani jeden z nich nebude k dispozici na lavičce. Povoláme pět hráčů z B-týmu, juniorky," dodal Trpišovský.

Tvrdík se domnívá, že se trojice Bořil, Kúdela, Provod mohla nakazit během úvodního kola skupiny, které Slavia 22. října odehrála v Izraeli proti Beer Ševě. Za domácí tým smělo z rozhodnutí UEFA nastoupit i několik hráčů, kteří měli pozitivní test na koronavirus.

Podle Hapoelu nešlo o nově nakažené, už prošli povinnou karanténou a nebyli infekční. "Máme obavu, že výjezd do Izraele nás přišel skutečně draho," podotkl Tvrdík.