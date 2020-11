Blansko - a pak hned Celtic. Sparta postaví do brány Nitu, jednička Heča je zraněný

Fotbalisty Sparty před důležitým čtvrtečním utkáním Evropské ligy s Celtikem stále trápí rozsáhlá marodka. Kvůli zdravotním problémům do Glasgowa neodletěla ani brankářská jednička Milan Heča.

Florin Nita by měl hájit branku Sparty v utkání se Celtikem | Foto: Milan Kammermayer

V sestavě by ho měl zastoupit Florin Nita, který v tomto ročníku zasáhl do jediného soutěžního zápasu - do pohárového utkání s druholigovým Blanskem. V minulé sezoně rumunský reprezentant odchytal 13 duelů.

Spartě budou kromě Heči chybět i útočníci Libor Kozák s Martinem Minčevem, obránce Matěj Hanousek a záložník Filip Souček. Hrát nemohou ani dlouhodobě zraněný stoper Lukáš Štetina a talentovaný útočník Adam Hložek.

Pro letenský celek přitom půjde o důležitý zápas. Obě předchozí utkání v základní skupině Pražané prohráli, a pokud chtějí pomýšlet na postup, nemohou si dovolit další zaváhání.

"Jsme napjatí. Víme, že ty první dva zápasy nebyly dobré. Chceme udržet šanci na postup, takže na Celtic jedeme pro body," řekl obránce Michal Sáček v rozhovoru pro klubovou televizi.

"Bude to jednoznačně klíčové utkání," přidal záložník Ladislav Krejčí mladší, který se vrací do sestavy po jednozápasovém trestu za červenou kartu z utkání s Lille. "Všichni si uvědomujeme, že jestli chceme bojovat o nějakou šanci, tak musíme nejlíp vyhrát," uvedl.

Sparta vstoupila do skupiny, do které se dostala po čtyřech letech, domácí porážkou 1:4 s Lille. Před týdnem výběr trenéra Václava Kotala po nevýrazném výkonu prohrál 0:3 na San Siru s AC Milán a po dvou kolech je s nejhorší bilancí z celé soutěže v tabulce poslední.

Celtic má na kontě jeden bod. V úvodním kole podlehl 1:3 AC Milán a poté neudržel dvoubrankové vedení v Lille a remizoval 2:2.

Dobrou zprávou pro sparťany je skutečnost, že trenérovi Kotalovi už bude k dispozici stoper Dávid Hancko, jedna z opor z minulé sezony, který od července kvůli zdravotním problémům nehrál.