Proč nehrál Pekhart v Praze? Byl v základní sestavě, ale spoluhráč mu šlápl na nohu

Fotbalista Legie Varšava Tomáš Pekhart přišel na poslední chvíli o start v úvodním zápase 4. předkola Evropské ligy na Slavii kvůli nešťastnému zranění od spoluhráče.

Levý obránce Filip Mladenovič mu při rozcvičce před utkáním v Edenu šlápl na nohu a trenér Czeslaw Michniewicz musel těsně před výkopem udělat změnu v základní sestavě.

Dvaatřicetiletý český reprezentant figuroval v zahajovací jedenáctce a mohl si zahrát v Edenu proti klubu, kde vyrostl. Nakonec jej ale v sestavě nahradil Mahir Emreli.

"Bylo to nešťastné zranění těsně před zápasem. Tomášovi šlápl na nohu Mladenovič. I když byl Mladenovič sám celý zakrvácený, mohl hrát. Tomáš nikoliv," prohlásil Michniewicz.

Jeho svěřenci uhráli v Praze před domácí odvetou v příštím týdnu remízu 2:2. Trenér zatím neví, zda bude Pekhart do druhého utkání fit. "Čekáme, až se to vyhodnotí. To zranění může trvat dlouho, ale taky nemusí," krčil Michniewicz rameny.

Vynucená změna se mu nakonec vyplatila, první gól polského mistra vstřelil totiž právě Emreli, který v sestavě původně neměl být.

"Měli jsme nějaké problémy už před zápasem. Slisz měl zranění, plus nešťastné zranění Tomáše Pekharta. Na poslední chvíli jsme ho nahradili Emrelim, což se povedlo. Otevřel skóre po krásné akci," pochvaloval si Michniewicz.

"Myslím, že jsme sledovali utkání na velmi vysoké úrovni. Pro diváky na stadionu i v televizi to byly emoce, padly čtyři góly po krásných akcích. Celkově se nám zápas povedl, výsledek je pro nás dobrý," lebedil si kouč polského mistra.