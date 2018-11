Otisk podrážky na tváři a velká boule. Měl jsi hlavu nízko, slyšel Sýkora od sudího

před 1 hodinou

Záložník Jan Sýkora nastoupil poprvé od září v základní sestavě slávistických fotbalistů a bezbrankový duel s Kodaní v Evropské lize znovu málem nedohrál kvůli zranění.

Soupeřův hráč ho ve 37. minutě trefil ve vápně podrážkou kopačky do hlavy a způsobil mu několik velkých šrámů. Finský rozhodčí Mattias Gestranius však zákrok jako faul neposoudil a penaltu nenařídil.

"Hráč Kodaně tam šel nohou, já hlavou. Podle rozhodčího jsem ji měl nízko, nějak jsem si na to naběhl," řekl Sýkora. S rozhodčím se bavil o poločase. "Říkal mi, že jsem měl hlavu moc nízko, proto to nechtěl písknout. Budu mu muset věřit," dodal.

Ze zákroku si odnesl šrámy téměř po celé levé straně hlavy a také velkou bouli. "Nahromadila se mi tam asi krev, ale na žádné stehy to nebylo," oddechl si, že v zápase mohl pokračovat.

Šlo totiž o jeho první start v základní sestavě od září, kdy se zranil. "Jsem rád, že jsem dostal šanci v takovém zápase v základní sestavě. Cítil jsem se dobře, ale ještě bude chvíli trvat, než se dostanu do stoprocentního výkonu. Jsem rád, že jsem odehrál takovou část zápasu v takovém tempu. Uvidíme dál. Ale je super, že jsem zase na hřišti. Z lavičky nebo z tribuny je to šílené," uvedl Sýkora.

Slavii se proti Kodani nepovedlo gólově prosadit, a tak doma získala jen bod. I tak ale drží za Petrohradem druhou příčku v tabulce právě před dánským týmem, na který má náskok dvou bodů a navíc lepší vzájemné zápasy.

"Na jednu stranu je to ztráta, na druhou si ale musíme říct, proti jakému soupeři jsme hráli. Bod se na konci skupiny bude hodit, nesmíme být nenasytní. Víme, že jsme tam měli rezervy, že jsme měli ze zápasu vytěžit víc. Ale pořád je to Kodaň, není to nějaký tým ze čtvrté třídy. Musíme to brát," řekl reprezentační záložník.

"Postup je blízko, ale nesmíme myslet na to, jestli Petrohrad porazí Kodaň. Musíme koukat na sebe, soustředit se na další zápas a chtít ho vyhrát. Podle toho se bude vše odvíjet," uvedl Sýkora. "Já jsem počtvrté v základní skupině a třikrát předtím jsem hrál poslední zápas o postup. Nepovedlo se to. Doufám, že tenhle ročník se to zlomí a že to zvládneme," dodal.