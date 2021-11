Moyes křičel na Součka, v Anglii píší o krizi sebedůvěry. Coufal musel hrát za dva

To téma se v aktuální sezoně pravidelně vrací na přetřes. Po čtvrtečním vítězství West Hamu na půdě Rapidu Vídeň v Evropské lize příznivci Kladivářů opět řeší Tomáše Součka a jeho nevýraznou formu.

Hned tři čeští fotbalisté na Allianz Stadionu přispěli k výhře 2:0, která West Hamu kolo před koncem základní skupiny zajistila první místo a pohodový postup.

Celý zápas odehrál na pravém kraji obrany Vladimír Coufal. Od úvodního hvizdu na trávník vyběhl i Tomáš Souček, jehož ve středu záložní řady v 65. minutě vystřídal Alex Král.

Hodnocení výkonu českých hráčů v britských médiích je ale spíše rozpačité. Nejvíce se rozebírá právě Souček, nepostradatelný člen základní sestavy Davida Moyese.

"Na míči toho mnoho nepředvedl," píše Evening Standard a šestadvacetiletému Čechovi vyčítá neproměněnou šanci po přihrávce Andreje Jarmolenka.

"Moyes po něm chtěl, aby hrál více ofenzivně, ale on se často stahoval dozadu, aby pomohl Marku Nobleovi. Nepředvedl nic velkého a míče si moc neužil," souhlasí Football.London.

Zatímco legendární kapitán Noble - autor druhé branky z pokutového kopu - sklízí poměrně nadšené ohlasy, Součkovi se vyčítá zejména nedostatečná podpora útoku. Zvlášť s přihlédnutím k faktu, že Moyes tentokrát vysloveně chtěl, aby se český dlouhán tolik nevázal na obranné povinnosti.

"Moyes včera večer neustále štěkal pokyny na Součka. Chtěl, aby hrál výš," vytahuje zajímavost z duelu server Hammers News.

Manažerova snaha instruovat českého záložníka byla natolik do očí bijící, že se na ni zeptali i novináři na pozápasové tiskovce.

"Tomáš ustoupil a hrál trochu hlouběji, což podle mě nebylo potřeba. Měl jsem za to, že můžeme vystavět naši hru i bez něj. Chtěl jsem, aby hrál výš a nechal výstavbu hry na obráncích," vysvětloval skotský trenér.

Podle Hammers News ale byla tato situace signifikantní. Potvrzovala prý Součkovu táhlou krizi.

"Očividně bojuje s něčím, co bychom mohli nazvat krizí sebedůvěry. Starému Součkovi se ani nemuselo říkat, kde se má pohybovat během hry. Teď prostě vypadá tak trochu ztracený," píše web.

Znovu se dere na paškál otázka případné únavy. Souček je nedílnou součástí základní sestavy v drtivé většině zápasů, příliš oddechnout mu navíc nedává ani reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý.

"Vypadá to, že zoufale potřebuje zvolnit. Koneckonců, je to jen člověk," komentují Hammers News a Moyesovi odvážně radí, aby Součka nenasadil do nedělního ligového šlágru na hřišti obhájců titulu, Manchesteru City, který bude pro Kladiváře extrémně fyzicky náročný.

"Součka pochopitelně neodepisujeme. Od svého příchodu v lednu 2020 je naprosto neuvěřitelný. Jen potřebuje pauzu. Tohle není Souček, na kterého jsme si zvykli. Potřebujeme ho znovu v nejlepší formě. A to rychle," přejí si v Hammers News.

Průměrné známky za čtvrteční představení sklízí i Vladimír Coufal.

"Ukázal, že má spoustu energie, na pravé straně dřel, ale nebylo to nic, kvůli čemu by se Ben Johnson měl obávat," naznačuje Evening Standard, že pro duely prvního sledu zůstane jedničkou na pravém kraji obrany mladý rozjetý Angličan.

Football.London nicméně Coufala chválí, protože měl vzhledem k rozestavení složitou úlohu. Před ním hrající Ukrajinec Jarmolenko, autor první branky zápasu, totiž není nejpoctivějším vyznavačem defenzivní výpomoci.

"Musel makat za dva, od Jarmolenka neměl příliš podpory. Přesto dokázal velmi dobře podporovat útok," zmiňuje server.

Alex Král přidal 26 minut do své prozatím skromné kladivářské minutáže. Nezaujal sice ničím výjimečným, minimálně ale byl platným hráčem a důstojnou náhradou za Součka.

"Udržel kontrolu ve středu pole po boku Noblea, ukázal spoustu vůle, ale nic, co by poutalo výraznou pozornost," hodnotí třiadvacetiletého rodáka z Košic Evening Standard. "Energický a silný, řekl si o více herního času," dodává Football.London.

West Ham čekají jen dva dny odpočinku a náročný program bude pokračovat i po nedělním utkání na Etihad Stadium. Hned ve středu jej čeká další kolo Premier League doma proti Brightonu, v sobotu pak zakončí další "anglický" týden znovu doma s vedoucí Chelsea.