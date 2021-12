Máme na Spartu připravené dva plány, hlásí Bröndby. Zápas prý bude jako finále

Fotbalisté kodaňského Bröndby považují podle stopera Sigurda Rosteda čtvrteční duel závěrečného 6. kola skupinové fáze Evropské ligy na hřišti Sparty za finále.

Ve vzájemném souboji půjde o postup z třetího místa do play off nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Obhájce dánského titulu ztrácejí na Pražany dva body, na Letné proto musejí zvítězit. Trenér Niels Frederiksen prozradil, že Spartu důkladně studoval a na utkání má připravené dva herní plány.

"Svým způsobem je to finále. Je jasné, že musíme vyhrát. Musíme si to nastavit v hlavě od první sekundy a důrazně si za tím jít," řekl sedmadvacetiletý Nor Rosted na tiskové konferenci. "Je to velmi snadné. Víme, že musíme vyhrát. To je jediné, po čem půjdeme. Neskrývají se za tím žádné hlubší taktické úmysly. Zítra musíme zvládnout těžkou úlohu. Se Spartou jsme se setkali doma. V tom zápase, který skončil 0:0, jsme měli určité možnosti a doufáme, že se nám otevřou i zítra a že je využijeme," uvedl Frederiksen.

Jeho svěřenci jsou ve hře o účast v jarní části evropských pohárů navzdory tomu, že ve skupině v pěti zápasech uhráli pouze dva body. "Jsme strašně rádi, že jsme se dostali až sem. Samozřejmě netřeba zdůraznit, že pokud bychom zítra prohráli, bude to zklamání. Chceme jít zítra dál. Uděláme pro to maximum. Přestože má spousta hráčů drobná zranění, jsou nachystaní na boj," prohlásil jednapadesátiletý rodák z Odense.

"Máme dvě různé strategie. Buď do toho od začátku půjdeme s rizikem a budeme strašně tlačit, nebo začneme na jistotu a na tlaku budeme přidávat postupně. Tuto strategii zítra pravděpodobně uplatníme. Tak na utkání reagujeme ve většině případů," konstatoval bývalý trenér dánské reprezentace do 21 let.

"Předpokládáme, že Sparta bude hrát tak jako vždycky. To znamená, že si bude chtít udržet míč, bude hrát agresivně, ofenzivně a bude i silná v obraně. Nastudovali jsme si Spartu a přesně tohle od ní zítra očekáváme," podotkl Frederiksen, který v minulé sezoně dovedl Bröndby k prvnímu titulu po 16 letech a celkově jedenáctému v klubové historii.

Kvůli protikoronavirovým opatřením v Česku může na stadion maximálně 1000 diváků. "Je to pro nás trochu výhoda. Je nepříjemné, když přijedeme do cizího prostředí, kde je obrovská podpora domácích fanoušků," poznamenal Rosted.