Kuchta v posledních zápasech skvěle pracuje, těší Haraslína. Věděl, kam bude střílet

Křídelník Lukáš Haraslín ihned věděl, jak vyřeší situaci z 54. minuty, z níž nakonec vystřelil fotbalistům Sparty vítězství 1:0 v předposledním 5. kole skupiny C Evropské ligy nad Betisem Sevilla. Za přihrávku na gól ocenil spoluhráče Jana Kuchtu.

Haraslín si v rozhovoru s novináři cenil triumfu nad španělským celkem a zároveň faktu, že se Letenští udrželi ve hře o postup do jarní vyřazovací fáze soutěže.

Vítěznou akci rozjel Angelo Preciado rychlým vhozením autu na Kuchtu, který si pokryl míč před dotírajícími Rodríguezem a Rocou, nahrál Haraslínovi a ten střelou z hranice šestnáctky k tyči rozhodl o triumfu Sparty.

"Věděl jsem hned po Kuchtičově přihrávce, co udělám. Měl jsem víc možností, mohl jsem si dát balon na levačku, ale řekl jsem si, že to zkusím do protipohybu obránce (Aitora Ruibala), což mi vyšlo a konečně jsem to trefil. V prvním poločase jsem to dvakrát trefil do středu brány. Jsem rád, že tentokrát jsem to trefil na zadní tyč," uvedl Haraslín.

Ocenil i Kuchtu. "Super míč od něj. Poslední zápasy skvěle pracuje pro mě a Birmu (Birmančeviče). Udrží těžké balony, což nám pomáhá a můžeme z toho jen těžit," prohlásil sedmadvacetiletý rodák z Bratislavy.

V aktuální sezoně zaznamenal v dresu obhájců českého titulu už 11 soutěžních branek. "Pro mě je každý gól cenný. Je to další gól do sbírky. Jsem za to rád, ale důležité je, že jsme vyhráli," těšilo Haraslína, který se se slovenskou reprezentací představí v příštím roce na mistrovství Evropy v Německu.

"Nad Betisem nevyhráváte každý den, je to super výsledek nejen pro nás, ale i celý klub. Těšíme se z něj a stále jsme ve hře o postup. Věděli jsme, že jedině vítězství nás udrží ve hře o postup z Evropské ligy. Jsem rád, že jsme to zvládli proti kvalitnímu soupeři z top ligy. O to je to cennější," konstatoval bývalý hráč Lechie Gdaňsk či Sassuola.

Sparta oplatila Betisu říjnovou prohru 1:2 z Andalusie. "V prvním zápase jsme měli taky velkou šanci bodově uspět. Nemluvím o třech bodech, možná o jednom. Bohužel jsme na Betisu ztratili v závěru kontrolu, ale dnes jsme ho nepouštěli do velkých šancí. Měli jen jednu v prvním poločase, kdy (brankář) Peter (Vindahl) skvěle zakročil. Na Betisu jsme hráli vyrovnaně, ale doma jsme byli lepší," řekl Haraslín.