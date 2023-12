Sparta je naprosto špičkový tým, básnil kouč Arisu před rozhodujícím zápasem

Trenér fotbalistů Arisu Limassol Alexej Špilevskij považuje Spartu, s níž se jeho svěřenci utkají doma ve čtvrtečním závěrečném kole 6. kola skupiny C Evropské ligy, za špičkový tým, který velmi respektuje.

Na předzápasové tiskové konferenci ocenil práci dánského kouče Pražanů Briana Priskeho. Špilevského těší, že obhájci kyperského titulu mají při premiéře v hlavní fázi pohárů stále šanci pokračovat v Evropě i na jaře.

"Čelíme naprosto špičkovému týmu, chovám ke Spartě velký respekt. Jejich trenér odvádí úžasnou práci, je vidět jasná filozofie týmu. Ve všech řadách jsou dobře organizovaní, mají jasný plán. Bylo mi opět ctí rozebrat jejich hru. Doufám, že nás přijdou podpořit i fanoušci, protože je to důležitý zápas pro celý Kypr," řekl Špilevskij, jehož mužstvo v prvním vzájemném duelu prohrálo v září na Letné 2:3.

Sparta bude ve čtvrtek bojovat o postup do vyřazovací fáze Evropské ligy. K tomu jí stačí zvítězit bez ohledu na výsledek souběžně hraného duelu mezi Betisem Sevilla a Glasgow Rangers.

Naopak Aris může ve skupině skončit nejlépe třetí, čímž by přešel do nižší Evropské konferenční ligy. Obhájce českého titulu ale musí porazit minimálně o dvě branky.

"Máme velkou radost, že zítra hrajeme o všechno a ne naopak. Zítřejším mottem je, že do toho dáme všechno, protože nemáme co ztratit, můžeme jen vyhrát. Necháme na hřišti srdce. Doufám, že náš plán je správný a budeme hrát stejně soustředěně jako v Praze. Jsem si jistý, že v očích hráčů uvidím zápal," prohlásil Špilevskij.

Cítí, že by se proti Spartě mohl odehrát zázrak.

"Kluci už v odvetách předkol ukázali, že všechno je možné, i když třeba první zápas nedopadl podle našich přání. Dáme do toho všechno. Doufejme, že nám k tomu dopomůže i trocha štěstí a že Sparta neprožije nejlepší den. Snad zítra uvidíme malý zázrak," uvedl pětatřicetiletý Bělorus.

"Zítra bohužel dáme Evropské lize sbohem, ale snad přivítáme Konferenční ligu. To je naše největší motivace. Nejdůležitější je dát do toho všechno. O Spartě toho nemusím moc říkat, rozdíl mezi námi a ní je podle statistik velký. Na hřišti ale bude stát vyrovnaný počet hráčů. Zdá se to jako nesplnitelná mise, ale všechno je možné. Doma jsme velmi silní, toho budeme chtít využít," podotkl brazilský gólman a kapitán Vaná Alves.