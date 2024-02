Je jedno, jestli Karviná nebo Galatasaray. Sparta to podle Priskeho venku umí

Podle trenéra Briana Priskeho budou fotbalisté Sparty ve čtvrtečním úvodním zápase 2. kola Evropské ligy na hřišti Galatasaraye Istanbul outsidery, na což nejsou z české ligy zvyklí. Věří ale, že Pražané půjdou do utkání sebevědomí, jelikož si v této sezoně dokázali, že podobné venkovní zápasy umějí hrát.

Kvalitu úřadujícího tureckého mistra považuje za úžasnou. Dánský kouč to prohlásil na tiskové konferenci.

"Když se podíváme na kvalitu Galatasaraye, je úžasná, mají prvotřídní hráče. Bude to hodně těžký zápas. Na druhé straně víme, že budeme outsidery, na což nejsme z české ligy zvyklí. Z tohoto pohledu musíme k utkání po mentální stránce přistoupit jinak," řekl šestačtyřicetiletý rodák z Horsensu.

"Galatasaray je špičkový evropský tým, hrál Ligu mistrů, kde odehrál dobré zápasy. Válcuje i tureckou ligu spolu s Fenerbahce. Je ve velmi dobré formě. Na zápas se těšíme. Cítíme, že si tu zasloužíme být," uvedl bývalý hráč Genku, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.

Pohárové zápasy si Priske užívá.

"Při vší úctě ke Slavii a Plzni v nich narážíme na odlišnou kvalitu. Víme ale, jak podobné venkovní zápasy hrát, to nám dodává sebevědomí. I na Betisu (Sevilla) jsme předvedli velmi dobrý výkon, i když jsme prohráli. V podobných zápasech rozhodují detaily. Kvalita hráčů Galatasaraye je výjimečná, stačí jim dopřát malinký prostor a hned ho využijí. V takových zápasech musíme být naplno soustředění celých 90 minut, abychom si odvezli dobrý výsledek," podotkl Priske.

Zatímco istanbulské mužstvo nemělo žádnou zimní přestávku, Sparta nastoupila v sobotu v Karviné (při výhře 3:0) do prvního soutěžního duelu od 17. prosince.

"Měli jsme dlouhou pauzu a moc zápasů jsme neodehráli, tak to v české lize funguje. Jsme rádi, že jsme před dvojzápasem s Galatasarayem odehráli jeden soutěžní zápas," konstatoval někdejší trenér Midtjyllandu či Antverp.

Pochvaloval si, že příprava se povedla.

"Fyzická data vypadala velmi slušně, stejně jako v Karviné. Tady to ale bude úplně o něčem jiném, i co se týče atmosféry, to si uvědomujeme. Na druhé straně se těšíme, že takový zápas odehrajeme. Kvůli tomu hrajeme. Všechno bude záležet na našem výkonu a přístupu," poznamenal Priske.

"Lvi" působili na podzim ve skupině elitní LM, kde v konkurenci Bayernu Mnichov, FC Kodaň a Manchesteru United skončili třetí. Ve svém středu mají zvučná jména, například bývalého hráče Interu Milán či PSG Maura Icardiho či historicky nejlepšího střelce Neapole Driese Mertense.

"Jsou to prvotřídní hráči, dokazují to už mnoho let. Příprava je ale pokaždé stejná. Naši analytici odvádějí nejlepší možnou práci a je jedno, jestli hrajeme v Karviné, nebo na Galatasarayi. Mezi soutěžemi neděláme rozdíly. Můj realizační tým je úžasný stejně jako způsob, jakým připravuje kluky," prohlásil Priske.

V Istanbulu v minulosti nastoupil se svými týmy jako hráč i trenér. "Pamatuju si, že se tu pokaždé hrálo těžce, je tu spousta dobrých mužstev. Mám na to dobré vzpomínky, přestože ne pokaždé to výsledkově dopadlo dobře. Je to skvělé místo na fotbal. Už cestou na stadion tu cítíte vášeň. Rozhodně ji pocítíme i zítra při zápase. Bude tu úžasná atmosféra," řekl Priske, který Letenské v minulé sezoně dovedl k prvnímu titulu po devíti letech. Stadion Galatasaraye má kapacitu přes 52 tisíc diváků.

Odveta v Praze je na programu příští čtvrtek.