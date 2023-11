Italský tisk sepsul hráče AS: Ukázali jste to nejhorší, byl to "římský Halloween"

Italská média zkritizovala fotbalisty AS Řím za špatný výkon při porážce 0:2 na stadionu pražské Slavie ve čtvrtečním utkání skupiny Evropské ligy. Komentář deníku Corriere dello Sport začíná titulkem "římský Halloween", podle něj svěřenci trenéra Josého Mourinha předvedli na stadionu v Edenu to nejhorší, co v sobě mají.

Slávisté rozhodli o vítězství nad AS Řím ve druhém poločase, kdy se trefili Václav Jurečka a Lukáš Masopust. Pražané oplatili finalistovi minulého ročníku Evropské ligy prohru 0:2 z úvodního duelu před dvěma týdny a díky lepšímu skóre se dostali do čela tabulky. "Římané předvedli proti Slavii Praha to nejhorší ze sebe. Takže fanoušci mohou být dostatečně klidní, protože v nedělním derby (s Laziem) to nebudou moci zopakovat, i kdyby sami chtěli," uvedl Corriere dello Sport na svém webu. Podle italských médií byl mezi čtvrtečními soupeři od začátku duelu velký rozdíl. "Římané byli donuceni vzdát se dominantní Slavii. Už první poločas byl pro Římany těžký, protože domácí tlačili na pilu," napsal list Tuttosport ve svém internetovém vydání. "Římané v Praze padli a museli odložit postupové oslavy. Giallorossi v první půli vůbec nevystřelili na branku Slavie a druhé dějství začali tím, že inkasovali po Jurečkově trefě," doplnila italská verze televize Sky Sports. Kritiky za matný výkon se dočkala většina hostujících hráčů včetně belgického kanonýra Romelua Lukakua. "Dopadl špatně. Byl často předvídatelný, v nejlepším případě přehlížený (viz Celikův nepravděpodobný ofenzivní výpad). El Shaarawy se během svého pobytu na hřišti skrýval, zatímco Aouar se vůbec nedostavil, což přinutilo Mourinha, aby ho rychle vystřídal. Viděli jsme i velmi smutnou verzi Paredese z Juventusu," upozornil Corriere dello Sport.

