Historii s Rangers znám, rasismus do fotbalu nepatří, upozorňuje před zápasem Priske

Podle trenéra Briana Priskeho je důležité soustředit se pouze na přítomnost a nezabývat se tím, co se před dvěma lety odehrálo mezi fotbalisty Sparty a Glasgow Rangers. Dánský kouč Pražanů to řekl na tiskové konferenci před čtvrtečním utkáním 3. kola skupiny Evropské ligy.

Ve stejné soutěži se obě mužstva potkala i na podzim 2021. Tehdejší kouč skotského týmu Steven Gerrard po utkání v Praze, které jeho tým prohrál 0:1, kritizoval bučení sparťanských dětí na záložníka tmavé pleti Glena Kamaru, jenž byl vyloučen.

Na Letné kvůli disciplinárnímu trestu za rasismus části fanoušků v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů s Monakem chyběli dospělí fanoušci, výjimkou byl doprovod téměř 11 tisíc dětí.

Gerrard později vyjádřil překvapení a zklamání z verdiktu UEFA netrestat Spartu za neprokázané rasistické chování diváků. Do kauzy se vložili i politici a Letenských se zastal předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek. Finský reprezentant Kamara nyní hraje v druholigovém anglickém Leedsu, kam přestoupil na konci srpna jen den před losem letošní hlavní fáze EL.

V Rangers aktuálně působí útočník Abdallah Sima. Dvaadvacetiletý Senegalec hájil v letech 2020 až 2021 barvy největšího rivala Sparty Slavie.

Priske na tiskové konferenci dostal otázku, jestli se nebojí případného rasistického chování fanoušků vůči Simovi, který skóroval v posledních pěti soutěžních zápasech.

"Pro mě je důležitá přítomnost. Je také důležité hledět dopředu a nedívat se na to, co se stalo před pár lety a kde kdo hrál. Není to důležité. To je můj vzkaz nejen fanouškům Sparty, ale i Rangers. Víme, co se v minulosti stalo, ale teď jsme tu všichni od toho, abychom odehráli špičkový zápas a předvedli nejlepší možný výkon," prohlásil šestačtyřicetiletý kouč, který Pražany v minulé sezoně dovedl k prvnímu titulu po devíti letech.

"Na Letné máme za poslední dobu fantastické diváky, odvádějí skvělou práci. Mohu je jen povzbudit, aby do toho dali všechno jako obvykle, fandili klukům, hnali nás a aby oba fanouškovské tábory vytvořily úžasnou atmosféru, na kterou budeme pyšní. Chceme tím vyslat signál, že rasismus do fotbalu v žádném ohledu nepatří. Rádi bychom fanouškům poslali silný signál, že jsme tu od toho, abychom hráli fotbal," řekl bývalý dánský reprezentant.

Na Letné bude vyprodáno v 16. soutěžním utkání v řadě.