Zabil jsem noční můru Maccabi, přiznal se Koubek. Jeho věk už prý tak líbezný není

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek označil postup do skupiny Evropské konferenční ligy za nejlepší možný dárek k pátečním 72. narozeninám.

Kouč po domácí výhře 3:0 nad Tobolem Kostanaj v odvetě závěrečného 4. předkola na tiskové konferenci poděkoval hráčům, že mu pomohli zabít noční můru z roku 2015. Tehdy Viktoria pod jeho vedením vypadla s Maccabi Tel Aviv v kvalifikaci Ligy mistrů.

Před osmi lety Západočeši v Izraeli na úvod 3. předkola zvítězili 2:1, ale doma Maccabi nečekaně podlehli 0:2 a z elitní soutěže vypadli. Koubek byl krátce nato odvolán a Plzeň do "opravné" Evropské ligy dovedl jeho nástupce Karel Krejčí.

"Jsem rád za mužstvo i za sebe. Ta vzpomínka se těžko vytěsní z paměti. S touhle partou kluků jsem noční můru, která se jmenovala Maccabi Tel Aviv, po osmi letech zabil. Z toho mám radost a klukům děkuju," řekl Koubek, jehož tým dnes navázal na výhru 2:1 z Kostanaje. "Určitě jsem lepší dárek nemohl dostat," přiznal rodák z Prahy.

Potěšila ho i reakce domácích příznivců po vydařeném utkání s Tobolem. "Fanouškům chci poděkovat za jejich usilovnou podporu. Pokud vyvolávají i jméno trenéra, kterého tady nikdy moc nevyvolávali, tak mi to zase dělá větší radost," prohlásil Koubek.

V trenérské kariéře poprvé dovedl tým do skupiny evropského poháru. Nechtěl posuzovat, zda je postup do Konferenční ligy víc než ligový titul, který s Viktorií získal v sezoně 2014/15. "Já si obou úspěchů nesmírně vážím," podotkl bývalý kouč Hradce Králové, Bohemians 1905, Slavie, Mladé Boleslavi nebo Ostravy.

Plzeňští v kvalifikaci Konferenční ligy vyhráli posledních pět duelů, ale ve 2. kole nebyli daleko od vyřazení. Po úvodní domácí bezbrankové remíze s kosovskou Dritou vydřeli v Prištině postupové vítězství 2:1 až díky proměněné penaltě v nastavení. Ve 3. předkole už hladce přešli přes Gziru po triumfech 4:0 doma a 2:0 na Maltě.

"V Kosovu to bylo padesát na padesát. To byl z těch tří nejtěžší soupeř. Bylo to houževnaté mužstvo, dobře bránilo a bylo nebezpečné dopředu. Ale tu prekérní situaci jsme si zavinili sami," uvedl Koubek. "Tam jsem ale pochopil, že když hoří nebo jde do tuhého, tak kluci mají sílu kolektivu," doplnil někdejší brankář.

Přiznal, že blížící se narozeniny neřeší. "Tohle číslo není nic líbezného, na něj nelze moc nadšeně myslet. To je blbé číslo. Dneska si určitě dám sklenici dobrého vína. Ale zítra je trénink, pokračujeme dál," dodal Koubek, jehož svěřenci vyhráli osm soutěžních zápasů po sobě.